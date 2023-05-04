Опять не там курили: в россии вспыхнул пожар возле крупного завода

Руководство данного завода ранее пообещало оккупантам вознаграждение за подбитую западную технику

В россии продолжается чреда огнеопасных инцидентов. Не успел еще как следует остыть от ночного пожара НПЗ на Кубани, как в Екатеринбурге заметили пожар возле крупного завода.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Как стало известно, сегодня, 4 мая, над территорией турбинного завода Эльмаш, что в Екатеринбурге, поднялся огромный столб черного дыма. Его можно было увидеть с разных точек города, а с высоты виднелось и пламя.

На место событий уже поспешили пожарные, которые рассказали пропагандистам, что горит трава и мусор на площади сто квадратных метров.

При этом на предприятии заявляют, что пожар разгорелся якобы не на их территории.

Примечательно, как отметил нардеп Алексей Гончаренко, что руководство данного завода ранее пообещало оккупантам вознаграждение за подбитую западную технику. Например, за захват или уничтожения первого Leopard или Abrams говорили, что заплатят пять миллионов рублей.

"Кстати, этот завод обещал рашистам награду за подбитую западную технику. Так что, трубку не возьмут? Ибо самих подбило?", — иронично прокомментировал пожар Гончаренко.

Напомним, ранее мы писали о том, что россию накрыла волна "бавовны" и диверсий. "Телеграф" сделал подборку с местами, где взрывалось и горело в последнее время.