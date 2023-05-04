Дым видно за много километров: в россии вспыхнул новый мощный пожар (видео)

В россии вспыхнул очередной мощный пожар

Не успела отойти россия от атаки дронами по нефтебазам, как в российском Ставрополе произошел мощный пожар, дым от которого было видно за километры.

Как пишут местные СМИ, на территории хутора Ташла возле завода "Евробетон" загорелись бочки с мазутом.

Площадь возгорания на складе горюче-смазочных материалов составила 500 кв.м., спасатели уже локализовали его очаг, сообщают в МЧС россии по Ставропольскому краю.

По уточненным данным, пожар случился на открытой территории. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

В сети уже публикуют видео с места событий. Местные паблики пишут, что дым видно даже из Ставрополя, хотя хутор Ташла расположен в 16 километрах от него.

На место возгорания прибыли 63 пожарных и 18 единиц техники. О причинах возгорания пока ничего неизвестно.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 4 мая на Кубани в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе. В ночь на 3 мая на той же Кубани произошел аналогичный случай — тогда дым от пожара видели даже на крымском мосту.