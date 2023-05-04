Дим видно за багато кілометрів: у росії спалахнула нова потужна пожежа (відео)

У росії спалахнула чергова потужна пожежа

Не встигла відійти росія від атаки дронами по нафтобазам, як у російському Ставрополі сталася потужна пожежа, дим від якої було видно за кілометри.

Як пишуть місцеві ЗМІ, на території хутора Ташла біля заводу "Євробетон" спалахнули бочки з мазутом.

Площа спалаху на складі паливно-мастильних матеріалів склала 500 кв.м., рятувальники вже локалізували вогнище, повідомляють у МНС росії по Ставропольському краю.

За уточненими даними, пожежа сталася на відкритій території. Внаслідок інциденту загиблих та постраждалих немає.

У мережі вже публікують відео з місця подій. Місцеві паблики пишуть, що дим видно навіть зі Ставрополя, хоча хутір Ташла розташований за 16 кілометрів від нього.

На місце займання прибули 63 пожежники та 18 одиниць техніки. Про причини займання поки що нічого невідомо.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч проти 4 травня на Кубані внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі. У ніч проти 3 травня також на Кубані стався аналогічний випадок — тоді дим від пожежі бачили навіть на кримському мосту.