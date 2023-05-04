Дроны взорвали нефтезавод на Кубани: появилось видео атаки

В результате атаки пострадали два резервуара с топливом

Ночь на 4 мая для россиян снова оказалась горячей. В частности в поселке Ильский на Кубани неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающем завод.

К утру местные Telegram-паблики публикуют момент атаки на нефтезавод.

Так, на одном из видео можно услышать и увидеть один из дронов, атаковавший россиян.

"Сначала был слышен дребезжащий звук, а после — вспышка и громкий взрыв", — говорится в посте.

При этом, как ранее мы и писали, дронов было несколько. Это можно понять по дыму, который к моменту атаки этого летательного аппарата, уже поднимался над нефтезаводом.

Также к утру россияне уже нашли, как утверждается, обломки этих дронов.

Всего по данным авторов поста, в результате атаки пострадали два резервуара с топливом. Один из них был полностью уничтожен, а другой загорелся и к утру его удалось потушить.

Напомним, что Ильской НПЗ был не единственной целью неизвестных беспилотников сегодня ночью. Аналогичный случай произошел в Ростовской области. При этом 3 мая неизвестные бомбили россиян с такой же силой. Перепало и нефтебазам и даже кремлю.

В целом, "бавовны" в россии за последнее время уже было столько, что сложно посчитать, но мы попытались. "Телеграф" собрал хронологию взрывных событий.