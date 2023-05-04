Знову не там палили: у росії спалахнула пожежа біля великого заводу

Керівництво цього заводу раніше пообіцяло окупантам винагороду за підбиту західну техніку.

У росії триває низка вогненебезпечних інцидентів. Не встиг ще як слід охолонути від нічної пожежі НПЗ на Кубані, як у Єкатеринбурзі помітили пожежу біля великого заводу.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Як стало відомо, сьогодні, 4 травня, над територією турбінного заводу Ельмаш, що в Єкатеринбурзі, здійнявся величезний стовп чорного диму. Його можна було побачити з різних куточків міста, а з висоти виднілося і полум’я.

На місце подій уже поспішили пожежники, які розповіли пропагандистам, що горить трава та сміття на площі сто квадратних метрів.

При цьому на підприємстві заявляють, що пожежа спалахнула нібито не на їхній території.

Примітно, як зазначив нардеп Олексій Гончаренко, керівництво цього заводу раніше пообіцяло окупантам винагороду за підбиту західну техніку. Наприклад, за захоплення чи знищення першого Leopard чи Abrams говорили, що заплатять п’ять мільйонів рублів.

"До речі, цей завод обіцяв рашистам нагороду за підбиту західну техніку. То що, слухавку не візьмуть? Бо самих підбило?", – іронічно прокоментував пожежу Гончаренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росію накрила хвиля "бавовни" та диверсій. "Телеграф" зробив добірку з місцями, де вибухало та горіло останнім часом.