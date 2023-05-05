В поле под Ростовом обнаружили гигантский дрон-разведчик: что известно
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Пропагандисты пишут, что БПЛА занимался наведением на одну из газораспределительных станций в регионе
В Ростовской области россии обнаружили разведывательный беспилотный летательный аппарат, который, согласно версиям пропагандистов, прилетел с территории Украины. Стоит отметить, что накануне дрон такого же типа был сбит над Белгородом.
Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил пророссийский Telegram-канал Shot. Однако в этот раз фотоподтверждение предоставлено не было.
Так, по данным россиян, дрон-разведчик, общая длина которого достигает трех метров, а ширина 75 сантиметров, была обнаружена в поле под Ростовом. Он якобы занимался наведением на местную газораспределительную станцию.
По данным канала, БПЛА нашел один из здешних жителей примерно в двух километрах от поселка Нижнедонский. На место оперативно прибыли силовики, которые изъяли дрон.
"Беспилотник прилетел с территории Украины и по неизвестной пока причине упал в поле", — пишет Shot.
Ранее "Телеграф" сообщал, что после атаки дронами российского кремля в небе над москвой снова заметили беспилотник. Он рассекал в небе над улицей Большая Полянка, неподалеку центра российской столицы.