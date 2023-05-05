У полі під Ростовом знайшли гігантський дрон-розвідник: що відомо

Пропагандисти пишуть, що БПЛА займався наведенням на одну з газорозподільних станцій у регіоні

У Ростовській області росії знайшли розвідувальний безпілотний літальний апарат, який, згідно з версіями пропагандистів, прилетів з території України. Варто зазначити, що напередодні дрон такого ж типу було збито над Білгородом.

Про це у п'ятницю, 5 травня, повідомив проросійський Telegram-канал Shot. Однак цього разу, фотопідтвердження надано не було.

Так, за даними росіян, дрон-розвідник, загальна довжина якого сягає трьох метрів, а ширина 75 сантиметри, було виявлено у полі під Ростовом. Він нібито займався наведенням на місцеву газорозподільну станцію.

За даними каналу, БПЛА знайшов один із тутешніх жителів приблизно за два кілометри від селища Нижньодонський. На місце оперативно прибули силовики, які вилучили дрон.

"Безпілотник прилетів з території України і з невідомої поки що причини впав у поле", — пише Shot.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після атаки дронами російського кремля, у небі над москвою знову помітили безпілотник. Він розсікав у небі над вулицею Велика Полянка поблизу центру російської столиці.