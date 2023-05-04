"HIMARS по Бєлгороду - мрія!": над росією збили "непростий" розвідувальний БПЛА (фото)

БПЛА помітили лише після того, як він пролетів у небі над росією понад 5 кілометрів

Безпілотний літальний апарат (БПЛА) Shark, який нібито належить Україні, було збито під Бєлгородом. Як стверджують пропагандисти, до примусової "посадки" дрон пролетів над російською територією не менше 5,5 кілометрів. Варто зазначити, що БПЛА такого типу призначені для наведення і корекції ракет, у тому числі снарядів HIMARS.

Про це у четвер, 4 травня, повідомив проросійський Telegram-канал Mash, оприлюднивши й кілька фотографій ліквідованого дрона.

Збитий дрон на території рф

Попередньо відомо, що після фіксації літального апарату, його оперативно збили, після чого той упав посеред поля. Також зазначається, що дрон не був оснащений вибуховими пристроями, однак на ньому була встановлена камера з 30-кратним збільшенням. Основною її особливістю, зазначають пропагандисти, є здатність розпізнати російські позиції на відстані у кілька кілометрів.

У мережі фото збитого дрона вже піддалися обговоренням. Зокрема користувачі українського сегменту саркастично жартують про те, що жителям російського Бєлгорода варто побоюватись "бавовни" від "Хімарсів". Є й такі, хто жартівливо наголошує, що цей БПЛА не український, а дехто закликає українців активніше донатити на збори для придбання подібних "пташок" для ЗСУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у небі на Бахмутському напрямку воїни ЗСУ збили російську "пташку" — БПЛА "Гранат-1".