Маленький, але дуже шумний: ЗСУ збили дрон окупантів, який чути за 3,5 кілометри (відео)

Незважаючи на малі габарити, українські бійці збили його чудово почувши гучний звук

Під Бахмутом бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ збили досить "кумедний" російський БПЛА "Гранат-1".

Про це повідомляється в Telegram-каналі офіцера Армії оборони Ізраїлю Ігаля Левіна, причому видно, що знищення цілі відбулося завдяки ПЗРК.

БПЛА "Гранат-1" — це досить старий безпілотник, побудований за схемою "літаюче крило", з дальністю польоту до 15 км, оснащений фото-, відео-, а також тепловими камерами.

Вперше він був використаний окупантами проти ЗСУ ще у 2015-му році на Донбасі, після чого неодноразово світився в зоні тоді ще Антитерористичної операції. Вже 2017-го року перший "Гранат-1" був збитий у районі Світлодарської дуги, пізніше це повторилося 2020-го.

БПЛА передає картинку в режимі реального часу цифровим каналом зв’язку на відстань до 15 км і може зависати над певними ділянками землі і коригувати вогонь артилерії. "Гранат-1" входить до комплексу "Навідник-2" дивізіонів ствольної артилерії та РСЗВ, які можуть вести більш точний вогонь протягом 75 хвилин, які дрон може триматися в повітрі.

У цілому дрон виконаний досить примітивно. Тому, незважаючи на малі розміри – до 52 см у довжину та вагу до 2,5 кг, "Гранат-1" чудово чутний навіть на висоті 3500 метрів, на яку він здатний підніматися. Як сказали бійці ССО, які збили безпілотник, незважаючи на висоту, вони чудово чули його гудіння.

У той же час ЗСУ готуються отримати 10 БПЛА RQ-35 Heidrun виробляється датською компанією Sky Watch, можуть передавати сигнал на 30 км протягом 100 хвилин і при цьому залишається безшумним на відстані понад 150 метрів і на висоті 300 метрів. Збирає гроші на їх купівлю американський актор Марк Хемілл, всесвітньо відомий за роллю Люка Скайуокера в культовій кінотрилогії "Зоряні війни".