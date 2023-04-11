Дозор джедаїв від Люка Скайуокера: ЗСУ отримають невидимий і безшумний дрон-розвідник

Актор зібрав кошти вже майже на половину необхідних дронів

Ще в грудні американський актор Марк Хемілл, всесвітньо відомий за роллю Люка Скайуокера в культовій кінотрилогії "Зоряні війни", оголосив про збір 1,5 млн дол. на 10 БПЛА RQ-35 Heidrun. З цієї суми зібрано вже майже половину – 645 тисяч доларів.

Про це актор повідомив в ефірі американського телеканалу CNN, повідомляє у своєму Telegram-каналі офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігал Левін.

При цьому сам Марк Хемілл постійно тримає зв’язок з бійцями ЗСУ, які займаються аеророзвідкою з дронів, і в захопленні наголошує, що "вони такі молоді, що згодилися б мені в сини".

БПЛА RQ‑35 Heidrun

Сам БПЛА RQ‑35 Heidrun виробляється датською компанією Sky Watch (Небесна варта) спеціально для проведення тактичної розвідки на близьких відстанях і відрізняється низкою дуже цінних характеристик :

простота та легкість – вага всього в 2,4 кг дозволяє легко перевозити БПЛА та здійснювати його запуск просто з руки без будь-яких стартових засобів, так що час запуску становить не більше 5 хвилин;

гарна якість відеосигналу — дрон здатний вести передачу відео в режимі реального часу на відстані до 30 км від оператора;

безпека та тривалість польоту – у повітрі RQ‑35 Heidrun може перебувати до 100 хвилин, при цьому він має ряд технологічних удосконалень, які роблять його безшумним на відстані понад 150 метрів та на висоті 300 метрів.

Одна з головних переваг дрону — він може долати перешкоди, створювані засобами радіоелектронної боротьби.

Нарешті, він може працювати за будь-якої погоди.

БПЛА RQ‑35 Heidrun

Крім розвідки БПЛА можуть завдавати точних і сильних ударів по ворогові, використовуючи для цього різні засоби.