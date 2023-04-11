Дозор джедаев от Люка Скайуокера: ВСУ получат невидимый и бесшумный дрон-разведчик

Актер собрал средства уже почти на половину необходимых дронов

Еще в декабре американский актер Марк Хэмилл, всемирно известный по роли Люка Скайуокера в культовой кинотрилогии "Звездные войны", объявил о сборе 1,5 млн дол. на 10 БПЛА RQ‑35 Heidrun. Из этой суммы собрана уже почти половина – 645 тысяч долларов.

Об этом актер сообщил в эфире американского телеканала CNN, сообщает в своем Telegram-канале офицер Армии обороны Израиля Игал Левин.

При этом сам Марк Хэмилл постоянно держит связь с бойцами ВСУ, которые занимаются аэроразведкой с дронов, и в восхищении подчеркивает, что "они такие молодые, что сгодились бы мне в сыновья".

БПЛА RQ‑35 Heidrun

Сам БПЛА RQ‑35 Heidrun производится датской компанией Sky Watch (Небесный дозор) специально для проведения тактической разведки на близких расстояниях и отличается рядом очень ценных характеристик:

простота и легкость – вес всего в 2,4 кг позволяет легко перевозить БПЛА и осуществлять его запуск просто с руки без всяких стартовых средств, так что время запуска составляет не более 5 минут;

хорошее качество видеосигнала – дрон способен вести передачу видеоданных в режиме реального времени на расстоянии до 30 км от оператора;

безопасность и продолжительность полета – в воздухе RQ‑35 Heidrun может находиться до 100 минут, при этом он имеет ряд технологических усовершенствований, которые делают его бесшумным на расстоянии свыше 150 метров и на высоте 300 метров.

Одно из главных преимуществ дрона — он может преодолевать помехи, создаваемыми средствами радиоэлектронной борьбы.

Наконец, он может работать при любой погоде.

БПЛА RQ‑35 Heidrun

Кроме разведки БПЛА могут наносить точные и сильные удары по врагу, используя для этого различные средства.