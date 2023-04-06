Месть с небес: что украинские дроны сбрасывают на головы оккупантов

ВСУ сыплет с неба много типов разных гостинцев

В ходе полномасштабной войны украинские БПЛА показали себя настоящими хозяевами неба и стали настоящим ужасом для врагов. Дорогие и дешевые БПЛА постоянно кружат над головами оккупантов и засыпают их сверху разного рода "гостинцами".

"Телеграф" решил разобраться, какого же рода боеприпасы используют ВСУ для нанесения ударов с дронов. Условно эти заряды можно разделить на специализированные и неспециализированные. Это во многом зависит от того, с какого беспилотника их сбрасывают.

Неспециализированные – от гранаты до мины

Под неспециализированными боеприпасами для БПЛА следует понимать обыкновенные, "штатные" боеприпасы, которые в целом предназначены не для сброса с дронов, а используются в наземных боях. Но бойцы ВСУ смекнули, что могут использовать их для точечного сброса на позиции противника. Как правило — это ручные гранаты, гранаты к автоматическим или подствольным гранатометам (ВОГ), минометные мины небольшого калибра.

В целом, неспециализированные боеприпасы обычно используются для сброса их с таких же коммерческих, изначально не предназначенных для нанесения ударов с неба, беспилотников, что сильно ограничивает огневые возможности.

Наиболее яркий пример – самый популярный и доступный (цена порядка 100 тысяч гривен) на фронте — коммерческий дрон Mavic 3, с грузоподъемностью порядка 0,5 кг. Такие "грузоподъемные" возможности сильно ограничивают номенклатуру боеприпасов, которые можно применить на подобном дроне. Чаще всего это 1-2 ручные гранаты РГД-5 или гранаты для подствольного гранатомета ВОГ, каждые из которых весят порядка 250-300 граммов. С небольшим перевесом можно попробовать взять ручную гранату Ф-1, весом около 600 граммов.

Mavic 3

Возможности ручных гранат и ВОГов различны, но в целом их принцип работы один – взрыв, и рассеивание осколков на дальность в среднем от 3 до 12 метров (для ВОГов) и до 25-30 метров для ручных гранат.

Силы взрыва и поражения осколками именно ручных гранат и ВОГов далеко не всегда достаточно для того, чтобы убить врага, на многих видео после их сброса оккупанты явно остаются в живых, но обычно ранены.

На деле же, ранение врага во многих случаях "лучше" его гибели. Ведь если во втором случае выходит из строя только один оккупант, то в случае с раненым его надо эвакуировать, а это минус еще двое бойцов, которые займутся выносом его с поля боя. Кроме того, его доставка в тыл, лечение и прочее потребуют ресурсов в виде топлива, лекарств, работы врачей и прочего, что ведет к постепенному истощению материальных и человеческих средств.

Хотя гранаты используются в основном против пехоты, иногда отмечается их использование и против техники, правда пока такие случаи – редкость. Так, "Телеграф" сообщал о случае применения против вражеской БМП новейшей украинской термобарической гранаты РГТ-27С2, которой техника врага была уничтожена. Ее вес равен весу Ф-1 и составляет порядка 600 граммов.

Коммерческие БПЛА с большей грузоподъемностью позволяют поднимать и более серьезные боеприпасы. Например, дрон DJI Matrice 300 RTK способный брать до 3-4 кг веса, может поднять в небо 82-мм минометную мину, вес которой также в районе 3-3,5 кг. Сделать это может и австралийский БПЛА PPDS из картона с его 3-5 кг грузоподъемности. Впрочем, можно использовать и мины калибром 60 мм, весящие куда меньше.

Примерно такие 82-мм мины могут бросать дроны

Правда, подобные боеприпасы в целом нечасто используются для снаряжения беспилотников, поскольку для гражданских дронов грузоподъемность в 3-5 кг является все же нечастой, да и стоят они в 3-4 раза дороже Mavic 3. Наконец, специфика самого боеприпаса предполагает взведение взрывателя при выстреле из миномета, так что для его срабатывания вешать на дрон приходится с взведенным взрывателем, что не очень безопасно.

Специализированные боеприпасы – по пехоте и танкам

Как следует из названия, специализированные боеприпасы – это те, которые изначально производились для их использования с БПЛА.

Один из видов таких боеприпасов — это так называемый барражирующий боеприпас, который для краткости зовут просто дроном-камикадзе. Подобных систем ВСУ получила уже несколько видов, и они активно используются в боях.

Преимущество таких боеприпасов в том, что они специально предназначаются для использования БПЛА и предполагают возможности крепления, прицеливания и прочее, что для других систем бойцам обычно приходится делать самим. Но главное, такие бомбы можно делать под специальные ударные дроны, которые своими возможностями превосходят гражданские модели.

По этой причине, специализированные боеприпасы обычно имеют больший вес, но главное – используются в первую очередь для поражения техники, которую обычно используемые ручные гранаты, ВОГи, и иногда минометные мины, повредить неспособны.

Для сброса с ударных БПЛА по технике можно использовать бомбы или ракеты, которые имеются у знаменитых беспилотников Bayraktar TB2.

Но еще в 2021-м году украинские оборонные заводы начали производство специальных боеприпасов для БПЛА против вражеской техники. К примеру, киевский завод "Маяк" развернул производство кумулятивного боеприпаса РКГ-1600 (вес 1,6 кг) на базе советской кумулятивной гранаты РКГ-3, и кумулятивной же бомбы КЗ-4800 (вес 4,8 кг) для сброса с дронов.

Так выглядит КЗ4800

Уже в условиях войны тот же "Маяк" начал производство специальных дроновых боеприпасов в виде осколочных бомб весом 0,5 и 1 кг для поражения вражеской пехоты.

Авиабомбы для БПЛА производства завода Маяк

Кроме собственных БПЛА и боеприпасов к ним Украина не забывает и об обороне от них, так благодаря помощи США наша страна скоро получит 10 мобильных зенитных комплексов с лазерным наведением С-UAS.