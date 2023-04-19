В росії стався потужний вибух біля військкомату: звинувачують дрон (відео)

Наслідки оцінюють фахівці

В росії сталася чергова надзвичайна ситуація, пов'язана із військоматом. Інцидент відбувся у Брянській області. У ньому вже звинуватили українські збройні сили. Начебто ЗСУ атакували безпілотником будівлю військкомату у Новозибкові.

Про це заявив губернатор Брянщини олександр богомаз. Він доповів, що постраждалих немає, в будівлі частково немає вікон. Вибух попав на камери спостереження. Одночасно з військоматом скління позбулася і будівля навпроти — дерев'яна споруда у якій був офіс компанії з продажу склопакетів.

Різні інтернет-ЗМІ росії розходяться в оцінці об'ємів пошкоджень. Дехто взагалі заявляє, що постраждала тільки будівля навпроти.

Новозибков (Новозибків) — місто із населенням в понад 40 тисяч людей. Особливе тим, що раніше — до 1919 року було частиною України, ці землі здавна називалися Стародубщиною. Зараз знаходиться в приблизно 60 км від українського кордону.

Новозибков на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії почали розсилати електронні повістки. За ігнорування "листів щастя" росіянам загрожує відповідальність.