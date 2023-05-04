"HIMARS по Белгороду – мечта!": над россией сбили непростой разведывательный БПЛА (фото)

БПЛА заметили только после того, как он пролетел в небе россии более 5 километров

Беспилотный летательный аппарат Shark, якобы принадлежащий Украине, был сбит под российским Белгородом. Как утверждают пропагандисты, перед принудительной "посадкой" дрон пролетел над вражеской территорией не менее 5,5 километров. Следует отметить, что БПЛА такого типа предназначены для наведения и коррекции ракет, в том числе и снарядов HIMARS.

Об этом в четверг, 4 мая, сообщил пророссийский Telegram-канал Mash, обнародовав несколько фотографий ликвидированного дрона.

Взбитый дрон на территории России

Предварительно известно, что после фиксации летательного аппарата его оперативно сбили, после чего тот упал посреди поля. Также отмечается, что дрон не был оснащен взрывными устройствами, однако на нем установлена камера с 30-кратным увеличением. Главной ее особенностью, отмечают пропагандисты, является способность распознать российские позиции на расстоянии в несколько километров.

В сети фото сбитого дрона уже подверглись обсуждениям. В частности, пользователи украинского сегмента саркастически шутят о том, что жителям Белгорода стоит опасаться "хлопка" от "Химарсов". Есть и такие, кто шутливо подчеркивает, что этот БПЛА не украинский, а некоторые призывают украинцев активнее донатить на сборы для приобретения подобных "птичек" для ВСУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на Бахмутском направлении воины ВСУ сбили российскую "птичку" — БПЛА "Гранат-1".