У Москві напередодні 9 травня з’явилися дивні мітки: в Україні натякнули, що це може бути

У мережі сміються, що мітки на землі потрібні для наведення дронів чи навіть ракет

У росії напередодні 9 травня не лише посилюють охорону Москви, а й стали помічати дивні речі. Так, увечері 8 травня у районі біля будівлі Міноборони з’явилися червоні мітки на асфальті.

Про це повідомляють Telegram-канали та публікують фото цих міток. Росіяни панікують, а українці у мережі припускають, що червоні хрести на землі — це орієнтири для БПЛА чи навіть ракет, якими планують атакувати російську столицю.

За версією наляканих росіян, за цими мітками буде здійснено удар 9 травня — у сакральне для них свято День перемоги. Через часті атаки БПЛА в різних областях росії стали масово скасовувати паради та інші урочистості 9 травня. Однак російського президента це не лякає, адже на урочистість на честь 78-х роковин перемоги над німецькими фашистами він запросив кількох президентів дружніх країн.

Але, незважаючи на це, росіяни дуже бояться провокацій та готуються до "сюрпризів" 9 травня. Проте експерти переконані, що теракти можуть влаштувати не стільки партизани, і вже не українці, скільки спецслужби росії. За їхньою версією, це потрібно для залякування населення країни. Червоні хрести на землі неподалік будівлі Міноборони росії може бути одним із способів посіяти паніку серед росіян.

Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україні на дорогах і навіть дахах будинків помічали аналогічні мітки. Хрести наносилися спеціальною фарбою, яка світилася вночі — це полегшувало роботу авіації окупантів і вони могли просуватися вперед навіть за умов світломаскування. Також мітки ставили біля об’єктів інфраструктури.

Проте за кілька місяців цю інформацію спростували. За словами Олексія Арестовича, сучасна техніка та авіація не наводяться через світлові знаки на стовпах чи дорогах. Це були чергові підступи окупантів, щоб породити так звану "манію шпигунства" серед українців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що путін скасував традиційну зустріч із ветеранами війни. Ймовірно, таке рішення було прийнято через побоювання, наприклад, якихось подарунків від невідомих чеснот, або ударів БПЛА.