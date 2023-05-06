Угроза не только для украинцев: в разведке рассказали, чего ожидать от россии на 9 мая

В Украине не проводят парады к 9 мая, поэтому и провокаций в этот день ожидать не стоит, чего не скажешь о россии

В россии в панике отменяют парады в честь излюбленного праздника 9 мая. Все чаще звучат версии о том, что оккупанты готовят провокации в этот день, причем как в Украине, так и в собственной стране. Но в Украине к 9 мая относятся с меньшим трепетом чем в россии, поэтому массовые жертвы вполне возможны как раз таки в российских городах.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, россияне живут пропагандистскими нарративами и советским прошлым, а поэтому 9 мая в этом году может стать для них опасным праздником.

"Жертвами этих провокаций со стороны российских спецслужб и силовиков могут быть, в том числе, гражданские россияне", — предположил представитель украинской разведки.

В Украине на 9 мая не готовят никаких парадов или торжеств, как праздник День Победы считается пережитком советского союза. Юсов напомнил, что Украина освобождает свои территории независимо от дат, поэтому ожидать "сюрпризов" 9 мая не стоит.

"Для нас это не праздник. Это для россиян 9 мая относится больше к "победобесию". Поэтому, если какие-то "сюрпризы" и будут, то они будут идти, скорее, от рашистов", — отметил он.

Вместо 9 мая в Украине, как и в европейских странах, отмечают День памяти и примирения на день раньше, 8 мая. В Украине намерены и дальше работать в этом направлении, чтобы "новая трагедия в виде этой полномасштабной геноцидной войны со стороны россии никогда не повторилась", резюмировали в украинской разведке.

Больше о том, чего ожидать от россии 9 мая и как удары по кремлю сказались на репутации путина читайте в материале "Повышенная опасность, возможны разные провокации". В ГУР рассказали о новых угрозах от путина"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на празднование 9 мая к путину в гости приедет только один иностранный лидер. Что касается частого гостя кремля александра лукашенко, то его визит пока под вопросом.