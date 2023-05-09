РосЗМІ почали репортажі за кілька годин до параду, аби показати підготовку

У москві все ж таки проводять парад до святкування Дня перемоги, хоч і з певними обмеженнями. Вже з самого ранку туди починають стікатися москвичі та приїжджі, щоправда — кожен за своїм.

В мережу виклали відео, де російська пара в інтерв’ю каже, що прийшли на парад за запахами танків. Чоловік Михайло Крутов заявляє, що спеціально приїхав за "звуками, відчуттями та запахом" танків. Жінка поруч активно його підтримує.

Українці вже помітили схожість росіян із зомбі та почали глузувати із мотивації чоловіка йти на парад. Чоловікові запропонували відчути запах палаючого танку з середини, запах бавовни чи чорних пакетів на Червоній площі, маючи на увазі пакети для тіл.

Окремо користувачі звернули увагу на таке захоплення "запахом" танків в день святкування росіянами перемоги у Другій світовій війні, яка забрала мільйони життів. Пройшлися коментатори і по поведінці всієї країни загалом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на 9 травня до російського президента володимира путіна приєднаються лідери країн Центральної Азії. Тим часом в прикордонні з Україною скасовують святковий салют.