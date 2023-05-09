россиянам удалось оконфузиться и без украинских БПЛА. Как парад в москве превратился в посмешище

Праздник "победобеседания" в этом году не удался

Парад на День победы в москве в этот раз удался скромным, без традиционной демонстрации "величия", вдвое короче и без виражей истребителей. После увиденного соцсети разразились смехом, ведь по Красной площади проехали всего 3 танка.

Поскольку ряды техники существенно поредели, россиянам пришлось рассматривать понуренные лица владимира путина и александра лукашенко. Последние уже стали героями фотожаб.

На площади было всего 3 танка. А что случилось?

Украине не нужно было даже пытаться устраивать что-то на параде, ведь российские военные сами вполне способны оконфузиться, заключает OSINT-аналитик Оливер Александр.

"Меня удивляет, что даже один из Т-14 не смогли затащить на парад", — говорит Оливер.

Видео с проездом техники длилось всего 4 минуты. Героем дня стал музейный Т-34 — он разработан в Харькове при СССР, подметил Богдан Логвиненко. Впоследствии насчитали еще 2 раритета: Т-34-85, выпущенные в Чехословакии в 1950 годах, их могли привезти в РФ из Лаоса.

Советский раритет, сделанный еще в Харькове

По Красной площади проехались бронеавтомобили "Тигр", "Спартак", десять одолженных у кадыра "Remdiesel Ahmat Z-STS", комплексы С-400, "Искандеры", "Ярсы".

Обычно кремль публикует новости со списком техники, которую будут видеть на параде. Так было в предыдущие годы, но на этот раз там хранили молчание. Оливер Александр насчитал 51 единицу техники. В прошлом году была 131 единица, годом ранее — 200.

Про каждый образец техники в кремле раньше рассказывали в деталях. В этом году не было ни одного анонса

Соцсети шутят, что галерею фотографий с впечатляющим количеством российских танков в этом году можно увидеть не на Красной площади, а на фотографиях из Украины. Правда, они сожжены.

Летом на Крещатике было больше российских танков, чем сегодня на параде

Один из главных osint-аналитиков войны россии против Украины Def Mon в Twitter успокоил, что фото почти 2000 российских танков есть на Oryx.

Def Mon потролил российские танки

В то же время в пользователе соцсетей насмехаются над путиным с комментариями "Володя, где танки?", "На самом деле на параде презентовали новейшую разработку растеха — невидимые танки ", публикуют фотожабы с разъяренным евгением пригожиным.

Одинокий танк на параде стал мемом

"Хочу поблагодарить выдающихся людей, впервые в истории отменивших на Параде Победы в москве танки, артиллерию, самолеты, вертолеты и "бессмертный полк". Спасибо, ВСУ!", — написал журналист Юрий Бутусов в Telegram.

В то же время, пропагандисты ищут позитив в сегодняшнем стыде путина и говорят, что так и надо. Мол, это продуманный шаг – вместо боевых бригад выпустить курсантов.

Пропагандисты утешают россиян, что так и нужно

Грустный путин в окружении "азиатских дедов"

Лица лидеров государств сияли улыбками и излучали победу. На самом деле нет.

Мрачный путин смотрит на 4-минутный парад после 10-минутной речи

На трибуне сидели 7 иностранных лидеров: премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касим-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедоа, Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Соцсети высмеяли печального путина

Их всех посадили через одного, между ними находились ветераны, атмосфера была "празднично-похоронная". В соцсетях назвали иностранных гостей "живым щитом из азиатских дедов для путина".

путин был в окружении "азиатских дедов"

"Лукашенко тоже отправил на парад в москву двойника, но легендарные белорусские биотехнологии подкачали и вышло что-то среднее между деруном и чайным грибом ", — пишет Макс Щербина в Twitter.

александр лукашенко загрустил

В Telegram-каналах ходят слухи, что белорусский президент мог быть больным. На видео с парада у него увидели перебинтованную руку. Также он не шел самостоятельно к месту возложения венка, его туда увезли на автомобиле.

Советник министра обороны Украины Алексей Копытько назвал лукашенко "печальным пюрером", плевшимся в хвосте группы гостей парада.

"Такое впечатление, что он действительно нездоров и его силой тянули в москву. На фоне выделенного ему в пару нового туркменбаши выглядел не очень хорошо. Переживаю", — написал Копытько.

Вишенка на торте сегодняшнего парада

В то же время МИД Украины назвал аморальным и недружественным шагом приезд лидеров 7 государств на псевдопарад. Там напомнили, что пути разыскивают международные правосудия за похищение украинских детей.

Что действительно возмутило россиян

Россиян почему-то не очень взволновало жалкое количество техники на параде или других моральных аспектах. Но вот, что действительно задело — это то, что на рыбаках рядом с президентом России сидели Instagram-блоггеры и модели. Местные селебрити Ольга Бузова, Виктория Дайнеко, Юлия Барановская, Сергей Полунин и Мария Погребняк уже отгребли свою порцию хейта.

Виктория Дайнеко сделала фотографию со "звездами", что вызвало неприятные вопросы

россияне уточняют, как Дайнеко попала на трибуну

Возмущает жителей России только то, что избранных, присутствующих на параде, приглашают несправедливо.

Мария Погребняк после фото тоже получила кучу неудобных вопросов

Погребняк спрашивали, зачем она пришла на парад

россияне интересовались, как она смогла попасть на парад

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую именно порцию бреда выдал путин на параде. Диктатор вспоминал жителей Донбасса и врал, что россия не навязывает другим народам свою волю.