Укр

россиянам удалось оконфузиться и без украинских БПЛА. Как парад в москве превратился в посмешище

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Мрачные путин и лукашенко на параде Новость обновлена 09 мая 2023, 16:38
Мрачные путин и лукашенко на параде. Фото Коллаж "Телеграфа"

Праздник "победобеседания" в этом году не удался

Парад на День победы в москве в этот раз удался скромным, без традиционной демонстрации "величия", вдвое короче и без виражей истребителей. После увиденного соцсети разразились смехом, ведь по Красной площади проехали всего 3 танка.

Поскольку ряды техники существенно поредели, россиянам пришлось рассматривать понуренные лица владимира путина и александра лукашенко. Последние уже стали героями фотожаб.

На площади было всего 3 танка. А что случилось?

Украине не нужно было даже пытаться устраивать что-то на параде, ведь российские военные сами вполне способны оконфузиться, заключает OSINT-аналитик Оливер Александр.

"Меня удивляет, что даже один из Т-14 не смогли затащить на парад", — говорит Оливер.

Видео с проездом техники длилось всего 4 минуты. Героем дня стал музейный Т-34 — он разработан в Харькове при СССР, подметил Богдан Логвиненко. Впоследствии насчитали еще 2 раритета: Т-34-85, выпущенные в Чехословакии в 1950 годах, их могли привезти в РФ из Лаоса.

Парад на 9 мая в москве
Советский раритет, сделанный еще в Харькове

По Красной площади проехались бронеавтомобили "Тигр", "Спартак", десять одолженных у кадыра "Remdiesel Ahmat Z-STS", комплексы С-400, "Искандеры", "Ярсы".

Обычно кремль публикует новости со списком техники, которую будут видеть на параде. Так было в предыдущие годы, но на этот раз там хранили молчание. Оливер Александр насчитал 51 единицу техники. В прошлом году была 131 единица, годом ранее — 200.

Парад на 9 мая в москве
Про каждый образец техники в кремле раньше рассказывали в деталях. В этом году не было ни одного анонса

Соцсети шутят, что галерею фотографий с впечатляющим количеством российских танков в этом году можно увидеть не на Красной площади, а на фотографиях из Украины. Правда, они сожжены.

Парад на 9 мая в москве
Летом на Крещатике было больше российских танков, чем сегодня на параде

Один из главных osint-аналитиков войны россии против Украины Def Mon в Twitter успокоил, что фото почти 2000 российских танков есть на Oryx.

Парад на 9 мая в москве
Def Mon потролил российские танки

В то же время в пользователе соцсетей насмехаются над путиным с комментариями "Володя, где танки?", "На самом деле на параде презентовали новейшую разработку растеханевидимые танки ", публикуют фотожабы с разъяренным евгением пригожиным.

Парад на 9 мая в москве
Одинокий танк на параде стал мемом

"Хочу поблагодарить выдающихся людей, впервые в истории отменивших на Параде Победы в москве танки, артиллерию, самолеты, вертолеты и "бессмертный полк". Спасибо, ВСУ!", — написал журналист Юрий Бутусов в Telegram.

В то же время, пропагандисты ищут позитив в сегодняшнем стыде путина и говорят, что так и надо. Мол, это продуманный шаг – вместо боевых бригад выпустить курсантов.

Парад на 9 мая в москве
Пропагандисты утешают россиян, что так и нужно

Грустный путин в окружении "азиатских дедов"

Лица лидеров государств сияли улыбками и излучали победу. На самом деле нет.

владимир путин на параде в москве, 2023 год
Мрачный путин смотрит на 4-минутный парад после 10-минутной речи

На трибуне сидели 7 иностранных лидеров: премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касим-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедоа, Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Парад на 9 мая в Москве
Соцсети высмеяли печального путина

Их всех посадили через одного, между ними находились ветераны, атмосфера была "празднично-похоронная". В соцсетях назвали иностранных гостей "живым щитом из азиатских дедов для путина".

Парад на 9 мая в москве
путин был в окружении "азиатских дедов"

"Лукашенко тоже отправил на парад в москву двойника, но легендарные белорусские биотехнологии подкачали и вышло что-то среднее между деруном и чайным грибом ", — пишет Макс Щербина в Twitter.

Парад на 9 мая в москве
александр лукашенко загрустил

В Telegram-каналах ходят слухи, что белорусский президент мог быть больным. На видео с парада у него увидели перебинтованную руку. Также он не шел самостоятельно к месту возложения венка, его туда увезли на автомобиле.

Советник министра обороны Украины Алексей Копытько назвал лукашенко "печальным пюрером", плевшимся в хвосте группы гостей парада.

"Такое впечатление, что он действительно нездоров и его силой тянули в москву. На фоне выделенного ему в пару нового туркменбаши выглядел не очень хорошо. Переживаю", — написал Копытько.

Парад на 9 мая в москве
Вишенка на торте сегодняшнего парада

В то же время МИД Украины назвал аморальным и недружественным шагом приезд лидеров 7 государств на псевдопарад. Там напомнили, что пути разыскивают международные правосудия за похищение украинских детей.

Что действительно возмутило россиян

Россиян почему-то не очень взволновало жалкое количество техники на параде или других моральных аспектах. Но вот, что действительно задело — это то, что на рыбаках рядом с президентом России сидели Instagram-блоггеры и модели. Местные селебрити Ольга Бузова, Виктория Дайнеко, Юлия Барановская, Сергей Полунин и Мария Погребняк уже отгребли свою порцию хейта.

Парад на 9 мая в москве
Виктория Дайнеко сделала фотографию со "звездами", что вызвало неприятные вопросы
Парад на 9 мая в москве
россияне уточняют, как Дайнеко попала на трибуну

Возмущает жителей России только то, что избранных, присутствующих на параде, приглашают несправедливо.

Парад на 9 мая в москве
Мария Погребняк после фото тоже получила кучу неудобных вопросов
Парад на 9 мая в москве
Погребняк спрашивали, зачем она пришла на парад
Парад на 9 мая в москве
россияне интересовались, как она смогла попасть на парад

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую именно порцию бреда выдал путин на параде. Диктатор вспоминал жителей Донбасса и врал, что россия не навязывает другим народам свою волю.

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#Москва #Парад #Владимир Путин #Александр Лукашенко #День Победы #9 мая