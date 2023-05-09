Радник міністра оборони України Олексій Копитько розповів про свої враження від "перемоги" в Москві — путінського параду до 9 травня

Подивився я ваш парад одним оком. Найяскравіше:

1. Згадка промови бункерного діда китайських воїнів, які билися з японським мілітаризмом. А потім репліка диктора під час проходження коробки з Примор’я про те, як воїни Тихоокеанського флоту звільняли Сахалін та Курильські острови. Якось надто з натиском. Мабуть, сильно нервують. Бо бригаду морської піхоти наші обнулили вже двічі. Навіть кулеметний полк із Курил має втрати.

2. Сумний пюрер. Дуже сумний сутулий пюрер, який плівся у хвості гурту гостей параду. Таке враження, що він справді нездоровий і його силою тягли до Москви. На тлі виділеного йому в пару нового туркменбаші виглядав не дуже добре. Переживаю.

3. Спецназ. "Іскандер-М". З-400. "Ярс". І все. А де, вибачте за вираз, "Армата"? Не кажучи вже про авіацію, яку налякали невідомі безпілотники (вирішили без авіації, щоби своя ж ППО не наробило лиха). Виглядало як демонстрація останніх козирів. Очевидно, хотіли, щоб було скромно, але зі смаком — "тиха розкіш". Думаю, роснарод буде не дуже задоволений. Бо біднувато, немає колишньої сили.

4. Найстрашніше — всі ці коробки поки що живих і цілих суворовців-нахімовців-курсантів. Дід, що бадьориться, і ті, хто сидів на парадній трибуні (пропагандисти в тому числі), їх усіх поховають, якщо затримаються при владі.

Коротше, нам своє робити. Справжній парад ще попереду.

Джерело: Telegram-канал Олексія Копитько.