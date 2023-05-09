"Збери Ваньку": "ветеранам" і участникам параду у москві видали подарункові конструктори (фото)

У мережі користувачі саркастично вигадують нові назви подарунковим конструкторам

У російській москві стартував військовий парад до 9 травня, куди диктатор володимир путін запросив не лише голову Киргизстану Садира Жапарова, як раніше анонсували у кремлі, а й інших лідерів країн СНД. "Ветеранам" і учасникам святкового заходу у кремлі підготували цікаві подарунки — пам'ятні набори у мішечках червоного кольору. Серед предметів, які містяться у пакунку — навіть дитячі конструктори воєнної техніки.

Про це у вівторок, 9 травня, повідомив прокремлівський Тelegram-канал RIA Kremlinool, додавши до допису фотографії "цінних" кремлівських подарунків.

Варто зазначити, що російські ЗМІ вкотре показали на трибунах так званих "ветеранів", однак, враховуючи потенційний вік учасників Другої Світової, викликає великий сумнів, що вони реально воювали.

У коментарях користувачі Мережі вже активно обговорюють "диво-подарунки" для учасників параду. Зокрема, більшість вигадує нові назви для конструкторів, серед них: "Збери Ваньку", "М'ясне асорті "Помилка сапера", "Збери вагнерівця", "Збери нового сина". Є також і ті, хто вчергове відмічає "щедрість" російської влади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на честь святкування Дня матері росіянкам, чиї сини загинули на війні в Україні, цинічно презентували набори рушників.