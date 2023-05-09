"Собери Ваньку": "ветеранам" и участникам парада в москве выдали подарочные конструкторы (фото)

В сети пользователи саркастически придумывают новые названия подарочным конструкторам

В российской москве стартовал военный парад до 9 мая, куда диктатор владимир путин пригласил не только главу Кыргызстана Садыра Жапарова, как ранее анонсировали в кремле, но и других лидеров стран СНГ. "Ветеранам" и участникам праздничного мероприятия в кремле подготовили интересные подарки — памятные наборы в мешочках красного цвета. Среди предметов, содержащихся в пакете, даже детские конструкторы военной техники.

Об этом во вторник, 9 мая, сообщил прокремлевский Telegram-канал RIA Kremlinool, добавив к сообщению фотографии "ценных" кремлевских подарков.

Стоит отметить, что российские СМИ еще раз показали на трибунах так называемых "ветеранов", однако, учитывая потенциальный возраст участников Второй Мировой, вызывает большое сомнение, что они реально воевали.

В комментариях пользователи Сети уже активно обсуждают "чудо-подарки" для участников парада. В частности, большинство придумывает новые названия для конструкторов, среди них: "Собери Ваньку", "Мясное ассорти "Ошибка сапера", "Собери вагнеровца", "Собери нового сына". Есть также и те, кто в очередной раз отмечает "щедрость" российской власти.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в честь празднования Дня матери россиянкам, чьи сыновья погибли на войне в Украине, цинично представили наборы полотенец.