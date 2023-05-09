Ще не вечір? У російських телеграм-каналах пишуть про два БПЛА, один збитий, інший летить до москви

Чи належать ці дрони Україні поки достеменно невідомо

У росії повідомляють, що збили у небі над Калузькою областю безпілотний літальний апарат. Ще один дрон летить у сторону москви, де сьогодні проводиться військовий парад до 9 травня, учасники якого спільно з диктатором володимиром путіним лякаються навіть звичайних хлопків.

Про це, посилаючись на власні джерела, у вівторок повідомив Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ"

"Терміново. Джерело ВЧК-ОГПУ розповіло, що щойно в Калузької області було збито БПЛА. Ще один летить у бік москви", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на парад до москви 9 травня прибув лише голова Киргизстану Садир Жапаров, візит якого раніше анонсували у кремлі, а й лідери інших країн СНД. Усім учасникам заходу та "ветеранам" кремлівські організатори підготували цікаві подарунки у вигляді пам'ятних наборів у мішечках червоного кольору. Серед предметів, які містяться у пакунку — навіть дитячі конструктори воєнної техніки.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що цього року парад до 9 травня обернувся для росії черговим провалом, адже військова техніка до святкового маршу не залучалася. Вочевидь, уся вона наразі перебуває лише у списках російських втрат Генштабу ЗСУ.