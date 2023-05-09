путін на параді злякався хлопка (відео)

Відповідний момент було знято на відео

Напередодні 9 травня обстановка в росії нагніталася з небувалою швидкістю, у зв’язку з чим у низці міст навіть вирішили скасувати паради. Однак у москві парад все ж таки відбувся і на ньому навіть особисто був присутній російський диктатор володимир путін. Хоча цей захід пройшов без будь-яких подій, дещо все ж таки змогло налякати путіна.

У момент, коли російський президент після виступу йшов із гостями, які приїхали відвідати парад, осторонь пролунав хлопок. Цей звук змусив диктатора зупинитись і озирнутися. Відповідне відео було опубліковано у соціальних мережах.

Невідомий звук, що пролунав у ході не найбезпечнішого заходу цього дня, спантеличив також і колег російського голови. Мабуть, нічні атаки по кремлю, а також ряд "бавовни" напередодні 9 травня, змогли додати путіну почуття тривожності та відчуття, що будь-якої миті йому може прилетіти "сюрприз".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що володимир путін виступив у ході урочистого заходу в москві на 9 травня. У своїй промові він привітав росіян, не забув згадати, що у всіх бідах винен Захід, а також заявив, що проти росії нібито була розв’язана війна, але країна зуміє захистити себе та ще й жителів Донбасу.