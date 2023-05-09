путин на параде испугался хлопка (видео)

Соответствующий момент был запечатлен на видео

Накануне 9 мая обстановка в россии нагнеталась с небывалой скоростью, в связи с чем в ряде городов даже решили отменить парады. Однако в москве парад все же состоялся и на нем даже лично поприсутствовал российский диктатор владимир путин. Хотя это мероприятие прошло без каких-либо происшествий, кое-что все же смогло напугать путина.

В момент, когда российский президент после выступления шел с гостями, которые приехали посетить парад, в стороне раздался хлопок. Этот звук заставил диктатора остановить и оглянуться. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

Неизвестный звук, раздавшийся в ходе не самого безопасного мероприятия в этот день, озадачил также и коллег российского главы. Видимо, ночные атаки по кремлю, а также ряд "бавовны" накануне 9 мая, смогли добавить путину чувства тревожности и ощущения, что в любой момент ему может прилететь "сюрприз".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что владимир путин выступил в ходе торжественного мероприятия в москве на 9 мая. В своей речи он поздравил россиян, не забыл упомянуть, что во всех бедах виноват Запад, а также заявил, что против россии якобы была развязана война, но страна сумеет защитить и себя и еще и жителей Донбасса.