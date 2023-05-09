Танкова держава наскребла для параду лише один танк — Т-34

Довгоочікуваний для росіян парад на 9 травня обернувся для них черговою ганьбою. Любителям поспостерігати помпезне брязкання зброєю довелося цього року милуватися хіба що виступом путіна. Адже техніки у "другої армії світу" не лишилося навіть на парад.

Так, чи через величезний дефіцит після того, як армія рф намагалася взяти "Київ за три дні", чи через страх бути підірваною вже не тільки в Україні, танкова держава наскребла для параду, наприклад, лише один танк. І той — Т-34 часів Другої світової.

Якщо навіть порівнювати цей парад з тим, що був уже під час війни, але у 2022 році — різниця, як то кажуть на обличчя.

Основу параду в 2023 році склали бронеавтомобілі. Росіяни навіть не похвалилися жодною своєю "Арматою", яка все ніяк не доїде до фронту. Натомість там традиційно вже побрякали ядерною зброєю, яку представили комплекси "Ярс" та ППО — в особі С-400. І це, за великим рахунком, усе.

Повітряну частину параду, мабуть, налякали невідомі безпілотники, які вже давно оселилися в Москві. А серед живої сили на Червону площу здебільшого марширували курсанти та кадети.

У мережі вже відзначили такий розклад справ. Так, наприклад експерт Українського Інституту Майбутнього Ігар Тишкевич зазначив, що цей парад є "кращою демонстрацією нікчемності Росії".

Інші почали гадати, куди ж поділися хвалені російські "Армати", але всі варіанти для росії сумні.

Деякі просто познущалися над російським парадом, відзначаючи, що він "млявий".

Хтось вирішив проаналізувати парад у Росії більш глибоко, але висновок для рф все одно невтішний.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни здивували причиною зібратися на Червоній площі на парад.

Також ми повідомляли, що "ветеранам" та учасникам параду в Москві видали подарункові конструктори.