Принадлежат ли эти дроны Украине пока неизвестно

В россии сообщают, что сбили в небе над Калужской областью беспилотный летательный аппарат. Еще один дрон летит в сторону москвы, где сегодня проводится военный парад до 9 мая, участники которого совместно с диктатором владимиром путиным пугаются даже обычных хлопков.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, во вторник сообщил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

"Срочно. Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что только в Калужской области была сбита БПЛА. Еще один летит в сторону москвы", — говорится в сообщении.

Напомним, что на парад в Москву 9 мая прибыл не только председатель Кыргызстана Садыр Жапаров, визит которого ранее анонсировали не только в кремле, но и лидеры других стран СНГ. Всем участникам мероприятия и "ветеранам" кремлевские устроители подготовили интересные подарки в виде памятных наборов в мешочках красного цвета. Среди предметов, содержащихся в пакете, даже детские конструкторы военной техники.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в этом году парад до 9 мая обернулся для россии очередным провалом, ведь военная техника к праздничному маршу не привлекалась. Очевидно, вся она находится только в списках российских потерь Генштаба ВСУ.