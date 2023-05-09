Танковая держава наскребла для парада всего один танк — Т-34

Долгожданный для россиян парад на 9 мая обернулся для них очередным позором. Любителям понаблюдать помпезное бряцание оружием пришлось в этом году любоваться разве-что выступлением путина. Ведь техники у "второй армии мира" не осталось даже на парад.

Так, то ли из-за огромного дефицита после того, как армия рф пыталась взять "Киев за три дня", то ли из-за страха быть подорванной уже не только в Украине, танковая держава наскребла для парада, например, всего один танк. И тот — Т-34 времен Второй мировой.

Если даже сравнивать данный парад с тем, что был уже во время войны, но в 2022 года — разница, как говорится на лицо.

Основу парада в 2023 году составили бронеавтомобили. Россияне даже не похвастались ни одной своей "Арматой", которая все никак не доедет до фронта. Вместо этого там традиционно уже побряцали ядерным оружием, который представили комплексы "Ярс" и ПВО — в лице С-400. И это, по большому счету, все.

Воздушную часть парада, видимо, распугали неизвестные беспилотники, которые уже давно поселились в Москве. А среди живой силы на Красную площадь в основном маршировали курсанты да кадеты.

В сети уже отметили подобный расклад дел. Так, например эксперт Украинского Института Будущего Игар Тышкевич отметил, что данный парад является "лучшей демонстрации ничтожества россии".

Другие начали гадать, куда же подевались хваленые российские "Арматы", но все варианты для рф печальные.

Некоторые просто поглумились над российским парадом, отмечая, что он "вялый".

Кто-то решил проанализировать парад в россии более глубоко, но вывод для рф все-равно неутешительный.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне удивили причиной собраться на Красной площади на парад.

Также мы сообщали, что "ветеранам" и участникам парада в москве выдали подарочные конструкторы.