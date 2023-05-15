Блискуча робота партизанів? ЗМІ порахували, скільки диверсій було в рф та Криму з початку року

Майже 25% від загальної кількості диверсій сталися лише за 13 травневих днів

З початку 2023 року в росії, а також на території тимчасово окупованого Криму, відбулося вже понад півсотні спроб диверсій від невідомих громадян. До них відносяться зокрема підпали релейних шаф та військкоматів.

Так, у період з 1 січня по 12 травня на території росії та анексованого Криму відбулося як мінімум 57 спроб диверсій на залізничних коліях, об’єктах Міноборони та енергетичних об’єктах. Майже 25% із них відбулися лише за 13 травневих днів. Такі підрахунки опублікувало російське видання "Верстка" у своєму Telegram-каналі.

Під час проведення підрахунків було враховано успішні й невдалі спроби знищення об’єктів, що відбулися. Таким чином, у статистику не потрапили повідомлення силовиків про затримання людей, які нібито готували диверсії. Також не було враховано історії, коли нібито телефонні шахраї змушували людей здійснювати підпали в обмін на повернення коштів.

У січні та лютому загалом було здійснено 12 спроб диверсій. У березні їх було сім. Потім у квітні знову зафіксували 12 спроб. А у травні всього за 11 днів їх уже сталося щонайменше 14.

Зазначається, що одним із найпоширеніших видів диверсії є підпал релейних шаф на залізницях. Загалом з початку року відомо про 36 таких випадків. Другі за популярністю — підпали військкоматів, їх було 9. Натомість невідомі підпалювали поліцейські машини, склад Росгвардії та центр збору гуманітарної допомоги для російських окупантів, а також велика пожежа траплялася у будівлі ФСБ.

У травні кількість диверсій різко зросла. Так, 1 і 2 травня у Брянській області стався підрив залізничних колій, з рейок зійшли два вантажні потяги. Приблизно в той же час у Ленобласті було підірвано опору лінії електропередачі, а ще одну замінували. А ще через тиждень на території авіазаводу Чкалова у Новосибірську було здійснено підпал Су-24.

Диверсії здійснювали у 26 регіонах росії, а також на території тимчасово окупованого Криму. Найбільше їх відбулося в Підмосков’ї — дев’ять, п’ять — у Новосибірській області, по чотири в Ленінградській області та Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські партизани взяли на себе відповідальність за підпал будівлі ФСБ у Ростовській області й розповіли, у скільки така диверсія обійшлася.