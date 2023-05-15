Працюють за копійки на замовлення із соцмереж: у росії масово затримують юних диверсантів

У росії масово затримують диверсантів, які активізувалися на залізничних коліях

У росії проходять масові затримання 17-18-річних диверсантів, які підпалювали релейні шафи на залізничних коліях у різних куточках росії.

Як пишуть російські ЗМІ, у Санк-Петербурзі 18-річний студент двічі намагався підпалити релейні шафи за гонорар у 15 тисяч рублів.

Відносно підозрюваного порушено кримінальну справу за статтею "Терористичний акт".

За даними джерела, студент вночі прийшов до перегону станцій СПб – Фінляндський – Ланська з ломом, газетами, а також двома літрами легкозаймистої рідини. Там він спробував розкрити шафи та підпалити їх. У першу ніч в нього нічого не вийшло, а під час другої спроби на нього вже чекали силовики.

Диверсант із Петербурга

На допиті затриманий нібито зізнався, що виконував завдання на вказівку невідомого в соцмережах. Йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.

Схожа ситуація сталася у Новосибірську, де затримали трьох 17-річних товаришів. За даними джерела, вони розкрили та підпалили релейні шафи на перегоні станцій Сієтель – Бердськ, після чого втекли.

Затримати підозрюваних вдалося за місяць. Один із них розповів, що їм запропонували "підробіток" у соцмережах за 10 тисяч рублів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії стався незвичайний підпал військкомату.