Працюють за копійки на замовлення із соцмереж: у росії масово затримують юних диверсантів
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У росії масово затримують диверсантів, які активізувалися на залізничних коліях
У росії проходять масові затримання 17-18-річних диверсантів, які підпалювали релейні шафи на залізничних коліях у різних куточках росії.
Як пишуть російські ЗМІ, у Санк-Петербурзі 18-річний студент двічі намагався підпалити релейні шафи за гонорар у 15 тисяч рублів.
Відносно підозрюваного порушено кримінальну справу за статтею "Терористичний акт".
За даними джерела, студент вночі прийшов до перегону станцій СПб – Фінляндський – Ланська з ломом, газетами, а також двома літрами легкозаймистої рідини. Там він спробував розкрити шафи та підпалити їх. У першу ніч в нього нічого не вийшло, а під час другої спроби на нього вже чекали силовики.
На допиті затриманий нібито зізнався, що виконував завдання на вказівку невідомого в соцмережах. Йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.
Схожа ситуація сталася у Новосибірську, де затримали трьох 17-річних товаришів. За даними джерела, вони розкрили та підпалили релейні шафи на перегоні станцій Сієтель – Бердськ, після чого втекли.
Затримати підозрюваних вдалося за місяць. Один із них розповів, що їм запропонували "підробіток" у соцмережах за 10 тисяч рублів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії стався незвичайний підпал військкомату.