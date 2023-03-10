Вони билися за Україну: історії іноземців, що загинули за нашу країну

Легіонери залишили спокійне мирне життя і взяли зброю до рук

У тяжких боях під Бахмутом загинув перший естонець — колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак. Військовий воював на боці Українського іноземного легіону з осені, а у вівторок цього тижня був убитий під час артобстрілу росіян.

В Естонії Юрак служив штабним офіцером у центрі координації рухів командування, був колишнім начальником розвідки в батальйоні скаутів та батальйоні охорони.

Захищати Україну у несправедливій війні з набагато більшою країною свого часу взялися багато іноземців. Проєкт "Белсату" "Вот Так" проаналізував дані з відкритих джерел, прийшовши до висновку, що станом на грудень 2022 року кількість загиблих іноземних добровольців, що воювали на стороні України, становить не менше 130 осіб. Найбільше втрат серед громадян Грузії, Азербайджану, Білорусі, США та Польщі.

Розповідаємо про деяких з них детальніше:

22-річний американець Віллі Кансел

22-річний колишній морський піхотинець США став першим американським громадянином, який загинув під час війни в Україні, залишивши молоду дружину та 7-місячного сина.

Віллі Кансел загинув 25 квітня

Віллі Джозеф Кансел загинув 25 квітня в Україні, він працював на приватну військову компанію, повідомляє CNN. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, ця компанія шукала підрядників для участі в бойових діях в Україні, і Кансел погодився.

"Він хотів піти, тому що він вірив у те, за що бореться Україна, і він хотів бути її частиною, щоб стримати війну там, щоб вона не прийшла сюди, і, можливо, нашим американським солдатам не доведеться брати участь", – сказала мати Кансела Рейчел Кабрера.

У нього була мрія стати поліцейським або приєднатися до FDNY. Та коли він дізнався про те, що відбувається в Україні, він захотів піти добровольцем.

Американець Ендрю Пітерс

Ветеран американської армії Ендрю Пітерс загинув 16 лютого під час боїв проти російських військ, повідомляє CNN.

Ендрю Пітерс прибув в Україну, маючи досвід війни в Афганістані

Пітерс з Маршфілда, штат Вісконсін, йому було 28 років. Хлопець вступив до Міжнародного легіону оборони України, щоб допомогти українському народу.

"Ендрю добре розумів, що є правильним, а що неправильним. Він відчував потребу застосувати свої попередні бойові навички, щоб допомогти українському народу боротися та визволяти свою країну. Ендрю був надзвичайно близький зі своїми однополчанами і його всі любили. Ми всі надзвичайно пишаємося його хоробрістю та самовідданою жертвою", – сказали батьки Пітерса.

За даними видання, у 2014 році Пітерс брав участь у збройному конфлікті в Афганістані. Після звільнення Ендрю повернувся до свого рідного міста, де він із задоволенням грав у пікап-хокей у лізі, до якої також належить його батько.

Але коли в Україні спалахнула війна, Ендрю Пітерс добровільно приєднався до боротьби. Він прибув в Україну з власною бронею та військовим спорядженням.

Італієць Бенджамін Галлі

Бенджамін Галлі загинув під час контрнаступу у Харківській області

У вересні 2022 року загинув 27-річний італієць Бенджамін Джорджіо Галлі. Він брав участь у Харківському контрнаступі та належав до підрозділу "Браво2" 1-го піхотного батальйону Міжнародного легіону оборони України.

"Не існує слів, щоб висловити нашу вдячність за його служіння та найвищу жертву. Він один із багатьох неоспіваних героїв, які прийшли сюди, щоб захистити цінності, у які вони вірили, і протистояти тиранії", — зазначили в Інтернаціональному легіоні.

За інформацією ЗМІ, Бенджамін Галлі — уродженець Італії, але жив у Нідерландах. Після початку повномасштабного вторгнення російських військ він вирушив воювати в Україну.

Ірландець Рорі Мейсон

Поблизу російського кордону на Харківщині в боях за Україну загинув 23-річний ірландець з Інтернаціонального легіону Рорі Мейсон. Мейсон із Данбойна (графство Міт) загинув під час бою 28 вересня 2022 року. Він приєднався до легіону у березні.

Ірландець Рорі Мейсон приєднався до легіону у березні

Його батько Роб сказав, що хоча глибоко засмучений його смертю, але надзвичайно пишається його мужністю, рішучістю та самовідданістю, коли він негайно став на підтримку України.

"Рорі ніколи не був політиком, але він мав глибоке відчуття добра і зла і нездатність повернути інший бік перед обличчям несправедливості. Він давно цікавився Східною Європою, подорожами та вивченням нових мов, зокрема російської", — сказав батько.

Ті, хто воював разом з Рорі, говорять про справді сміливого та відважного чоловіка, який міг повернутися додому в будь-який час, але вирішив цього не робити.

Американець Браян Янг

У липні 51-річний американський ветеран Браян Янг з Каліфорнії загинув поблизу Григорівки сході Донецької області, передає Business Insider.

Ветеран Браян Янг загинув на Донбасі

Разом із ним у бою на Донеччині загинули також Еміле-Антуані Руа-Сіруа з Канади та Едвард Селандер Патріньяні зі Швеції, та Люк Лучишин із позивним "Скайуокер".

Ці люди входили до складу Сил спеціальних операцій територіальної оборони Збройних Сил України. Групі бійців було поставлено завдання зайняти вогневі позиції та очистити яр, де російські війська працювали над переправою через річку. Вони успішно впоралися, але наприкінці операції потрапили в засідку російських танків. Перший снаряд поранив Люк. Едуард, Еміль і Браян, відразу ж спробували евакуювати його з цього місця. Другий снаряд убив їх усіх.

Американець Люк Луцишин з українським корінням

31-річний медик Люк Луцишин із позивним "Скайуокер" відчував близькість до своєї спадщини — його бабуся була родом із України. Вона емігрувала до Сполучених Штатів після Другої світової війни. Саме українське коріння мотивувало його піти на війну.

Луцишин, батько двох дітей, якого українці називали "Люком Скайуокером", отримав поранення внаслідок російського обстрілу.

Люка Луцишина мотивувала піти на війну солідарність з Україною та українське коріння

"Він пішов туди не для того, щоб бути героєм. Він був там, бо хотів допомогти людям", – розповіла станції його мати, Кетрін Луцишин.

Новозеландець Домінік Абелен

У серпні під Волновахою загинув новозеландець Домінік Абелен (позивний — "Толкієн"). Він мав дев’ять років досвіду служби в армії Нової Зеландії та вирішив поділитись вміннями з бійцями ЗСУ.

Домінік Абелен (позивний — "Толкієн")

Спершу Домінік був інструктором тактичної медицини, а також освоєння сучасної зброї (зокрема, протитанкових керованих ракет NLAW). А в середині літа вирушив на фронт.

Відколи ж "Толкієна" призначили командиром групи, запевняв, що завжди йде першим, бо не хоче ризикувати життям побратимів.

Колумбієць Маркез

32-річний колумбієць Маркез Рамос Крістіан Каміло (позивний — "Колумбія") загинув у бою з російським окупантом, вступивши у ближній бій 17 липня в Ізюмському районі Харківської області, та захищаючи товаришів від ворожого танка, передає "Польське радіо".

3 квітня 2022 року він прийшов додому та сказав батькам, що поїде до України. Ніякі вмовляння не подіяли, адже він уже все спланував і того ж вечора сів на літак.

Колумбієць Маркез Рамос Крістіан Каміло загинув під Ізюмом

В Україну Каміло Маркес прибув без військового досвіду, тому проходив навчання: навчався патрулювати, обходитися з автоматичною зброєю та гранатометом, який був із нею до самої смерті.

Швед Едвард Селандер Патріньяні

Едвард Селандер Патріньяні, 1994 року народження, був лейтенантом, економістом, філософом і хотів сформувати "взвод, який повністю складається зі шведських добровольців".

"Едварда було підвищено до сержанта взводу в українській армії після того, як пробіг кілометр до товаришів під артилерійським вогнем. Він ніс тіло колишнього командира взводу з надією, що парамедики допоможуть урятувати його життя. На жаль, командиру не змогли допомогти", — згадує Едварда побратим.

Він був скромним і завжди дбав про тих, за кого він був відповідальний.

Швед Едвард

Нагадаємо, що у лютому на прохання президента Володимира Зеленського було створено окрему військову частину, у якій служать військові-добровольці, які є громадянами інших країн.

Раніше командир взводу II Інтернаціонального легіону оборони Олександр ("Механік") розповів, як разом з побратимами боронить Україну.