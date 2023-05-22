Невідомі звільняють Бєлгородщину? У мережі повідомляють про танки, вибухи і стрілянину (відео, фото)

На Бєлгородщину їдуть танки

На Бєлгородщині продовжують відбуватися незрозумілі речі. Після обстрілів Грайворонського округу та місцевого КПП через нього взагалі поїхали танки.

Про це свідчать відео, які розповсюджуються у мережі.

Так, прямо зараз на КПП "Грайворон", що на Бєлгородщині розгортаються неабиякі події. Як можна побачити на опублікованих відео через нього прориваються невідомі танки.

Про те, що це відбувається саме на КПП "Грайворон", можна стверджувати по зображеним на відео будинках.

При цьому нагадаємо, що цим подіям передував масований обстріл КПП.

І поки російські пропагандисти пишуть про нібито українську ДРГ на Бєлгородщині, з якою прямо зараз "йде запеклий бій", місцева влада заявляє, що в результаті обстрілу регіону: постраждалих немає, спалахнув склад сіна, пошкоджено паркан, а частина ракети впала в город.

"Українські диверсанти намагаються проникнути в Грайворонський міськокруг Білгородської області. Як передають ЗМІ, бойовики хочуть зайти на територію росії через село Козинка. Зараз бій іде в районі села Дронівка", — пишуть пропагандисти.

На тлі всього цього російські добровольці, які 22 травня анонсували про "повернення додому", продовжують публікувати все нові відео. На них можна бачити, як військова техніка, під крики "РДК (Русский добровольческий корпус — Ред.) вперед" висувається у невідомому напрямку.

У росіян почалася непідробна істерика у зв’язку з усім, що відбувається. Місцеві паблики заявляють вже і про нібито "евакуацію", і про атаку авіації.

А Бєлгородська область продовжує горіти.

Місцевих закликають "закриватися у своїх будинках" через обстріли.

А поки Бєлгородщина горить і вибухає місцева влада продовжує твердити про "фейки" і те, що в них "все добре".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що аеропорт у Білгороді атакував безпілотник із вибухівкою.

Також ми повідомляли, що у російському Білгороді вибухнула ТЕС.