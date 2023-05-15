Референдум за незалежність: нові регіони росії вимагають відокремлення

З 15 по 30 червня пройдуть онлайн-референдуми з самовизначення Чувашії, Карелії, Білгородської, Новгородської та Воронезької народних республік

У Варшаві 12 травня відбулася пресконференція щодо підбиття підсумків національного онлайн-референдуму за самовизначення республік російської федерації. Голосування про незалежність п’яти регіонів росії: Кенігсберга (Калінінград і область), Інгриї (Санкт-Петербург і Ленінградська область), Кубані (Краснодарський край), Сибіру та Уралу пройшло з 16 лютого по 28 лютого 2023 року і, попри всі спроби Роскомнагляду та ботоферм Пригожина, відбулося. Усього на сайті онлайн-референдумів проголосувало 5,6 млн осіб.

Також на пресконференції було оголошено про початок нових референдумів за самовизначення та незалежність нових п’яти регіонів – Чувашії, Карелії, Білгородської, Новгородської та Воронезької народних республік.

Народний депутат України, який виступив модератором на пресконференції, зауважив, що підсумки онлайн-референдумів показали прагнення регіонів до своєї незалежності. "Ідеї, які зараз витають у більшості регіонів росії — стати незалежними від москви та покінчити з останньою імперією, якій точно не місце в сучасному світі", — зауважив Олег Дунда. "Важливо те, що і сама імперія зараз слабка, як ніколи раніше, і дуже боїться вільних громадян та онлайн-референдумів", — додав він.

Далі виступили представники Кенігсберга, Інгрії, Кубані, Сибіру та Уралу, підтвердивши, що Москві вже не вдається залякати регіони і розпад "російської імперії" зумовлений. Як зазначив представник Сибіру Станіслав Павловський-Суслов: "Ідеї незалежності Сибіру були сильні завжди, ще з початку 2000-х Сибір був готовий до самовизначення, і добре, що ми вже на шляху до цього". Представник Інгрії Максим Кузахметов додав, що Санкт-Петербург для петербуржців був і залишається столицею, тому бажання піти від Москви там не згасало ніколи, попри залякування і репресії щодо прихильників незалежності.

На пресконференції було ухвалено рішення про подальші дії та прагнення регіонів до визнання їх міжнародною спільнотою. Тому було проговорено плани та визначено подальші дії ініціативних груп:

підготовка звернень до міжнародних інституцій (ООН, Рада Європи, Європарламент) щодо визнання нових незалежних держав;

формування групи розробки первинних державних документів;

розробка цифрового громадянства та впровадження його у правове поле через прецедентне право;

підготовка проєкту експлуатації природних ресурсів та залучення інвестицій.

"На світових картах мають з’явитися нові незалежні держави, замість потворної імперії – в’язниці народів", — сказав народний депутат України. "Світ до цього готовий, наприклад, Польща на своїх картах і в офіційних державних документах прибирає назву Калінінград, тепер регіон і місто отримає своє історичне ім’я — Крулевець (німецьке — Кенігсберг)", — додав він. Представник цього регіону Вадим Петров підтвердив, що це знакове рішення для всіх, хто взяв участь в онлайн-референдумі.

Важливою подією на пресконференції було ухвалення рішення щодо необхідності проведення онлайн-дослідження щодо лідерів, які здатні очолити нові незалежні республіки. "Ми хочемо, щоб народ сам визначився з вотумом довіри до нових еліт. Десь це можуть бути історично усталені авторитети як Євген Ройзман на Уралі або Сергій Фургал у Хабаровському краї. Для когось це може бути Олексій Навальний чи Михайло Ходорковський. В якихось регіонах, це можуть бути чинні губернатори або інші представники регіональної влади, моральні авторитети, громадянські активісти", — пояснив Олег Дунда. "Основне завдання, яке ми ставимо перед цим голосуванням, – це визначення кола осіб, які, з одного боку, здатні взяти на себе керівництво новими державами, з іншого – користуються довірою людей. Після проведення онлайн-опитування саме з цими персоналіями вестимуться переговори і налагоджуватимуться контакти", — додав він.

Важливим підсумком пресконференції стало оголошення параду нових референдумів за самовизначення та незалежність нових п’яти регіонів – Чувашії, Карелії, Білгородської, Новгородської та Воронезької народних республік. Представниками цих регіонів, які увійшли до ініціативної групи, було записано відеозвернення із закликом перестати терпіти приниження від Москви, яка відправляє жителів регіонів на війну, грабує податками та позбавляє волі, і вийти на онлайн-референдуми та проголосувати за незалежність своїх регіонів.

"Цей процес вже не зупинити, він набуває ефекту "снігової груди", і ми дуже раді, що наші регіони дуже скоро стануть незалежними", — сказав представник Чувашії Михайло Орешніков. З ним погодились усі представники ініціативної групи.

"З 15 по 30 червня на сайті пройдуть онлайн-референдуми за самовизначення Чувашії, Карелії, Білгородської, Новгородської та Воронезької народних республік. Також у цей час на сайті буде проведено онлайн-дослідження щодо лідерів, які здатні очолити нові незалежні республіки Кенігсберг (Калінінград та область), Інгрию (Санкт-Петербург і Ленінградська область), Кубань (Краснодарський край), Сибір та Урал", — підбив підсумок Олег Дунда.

Усі народи російської імперії будуть вільними!

Оргкомітет Національного онлайн-референдуму з самовизначення республік рф.

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