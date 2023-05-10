Калінінграда більше не буде: союзниця України зробила жорсткий подарунок росії на 9 травня

У Польщі тепер називатимуть Калінінград інакше

Дружня Україні Польща піднесла росіянам на і так невдале 9 травня "подарунок" і "відібрала" у них Калінінград. У республіці повернули місту історичну назву і тепер називатимуть Крулевець.

Про це пише видання "Rzeczpospolita".

Так, Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни, вирішила більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область Калінінградською.

У комюніке, яке було опубліковано 9 травня, йдеться про рішення, ухвалене 12 квітня, де було вирішено, що для міста з російською назвою Калінінград рекомендують вживати лише польську назву Крулевець. Назву Калінінград у польській мові використовувати не слід.

Там же зазначається, що для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, рекомендують польську назву Крулевецька область, а не Калінінградська. У комюніке зазначили, що зміна набуде чинності з дня оголошення, тобто у вівторок, 9 травня 2023 року.

"Факт присвоєння великому місту поблизу польських кордонів імені Калініна, злочинця, співвідповідального, серед іншого, за ухвалення рішення про масове вбивство поляків (Катинський розстріл), має в Польщі емоційний, негативний характер", – йдеться в заяві комісії.

Комісія підкреслила, що географічні назви, крім ідентифікаційної функції, можуть мати символічну функцію, і що "нинішня російська назва міста є елементом російського символічного простору, нав’язаного також аудиторії за межами країни".

"Події, пов'язані з російським вторгненням в Україну, нав'язуванням так званого "русского мира", веденням Росією інформаційної війни, змушують нас по-іншому поглянути на питання нав'язаних назв, які викликають великі суперечки і не зустрічають схвалення в Польщі", – заявила комісія зі стандартизації географічних назв.

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни в Україні Калінінграду постійно дістається від українських союзників. Так, наприклад , у Чехії придумали референдум про приєднання Калінінграда до республіки і спочатку це виглядало, як жарт, проте все дійшло до того, що чехи створили петицію із закликом повернути до складу країни Калінінград і перейменувати його на Краловець.