Литва посилює блокаду Калінінграда – з’явилися нові обмеження

Наступний раунд посилення блокади заплановано на 10 серпня.

Литва, яка в середині квітня розпочала виконання європейських санкцій, перекривши транзит деяких товарів до російського ексклаву – Калінінградської області, з 10 липня ще більше розширила стоп-список. Тепер до нього потрапляють, крім іншого, цемент та спирт.

Як повідомляє Delfi, у Міністерстві закордонних справ Литви наполягають — про повну блокаду Калінінграда не йдеться. Як і про односторонні обмеження, накладені Вільнюсом. До розширеного списку заборонених до транзиту товарів потрапили лише ті, що були передбачені четвертим пакетом санкцій від 15 березня, який набув чинності з 9 квітня.

При цьому важливим моментом є те, що ембарго на ввезення різних товарів російського виробництва запроваджується поетапно. Так цемент, спирт та низка інших позицій потрапили під заборону саме з 10 липня. Вже 10 серпня мають запрацювати обмеження на вугілля та інші види твердого викопного палива. А 5 грудня і в лютому наступного року санкції буде розширено на російську нафту та нафтопродукти.

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Як повідомили у Департаменті митниці Литви, для них розширення списку заборонених товарів не стало сюрпризом. Литовські митники повністю готові до виконання санкцій.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що Німеччина нібито намагається послабити обмеження на транзит до Калінінградської області через Литву. Берлін побоюється ескалації, тим більше що російські чиновники вже погрожували за блокування транзиту підсанкційних товарів війною.