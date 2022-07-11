Литва усиливает блокаду Калининграда – появились новые ограничения
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Следующий раунд усиления блокады намечен на 10 августа
Литва, которая в середине апреля приступила к исполнению европейских санкций, перекрыв транзит некоторых товаров в российский эксклав – Калининградскую область, с 10 июля еще больше расширила стоп-список. Теперь в него попадают, кроме прочего, цемент и спирт.
Как сообщает Delfi, в Министерстве иностранных дел Литвы настаивают – речи о полной блокаде Калининграда не идет. Как и об односторонних ограничениях, наложенных Вильнюсом. В расширенный список запрещенных к транзиту товаров попали только те, которые были предусмотрены четвертым пакетом санкций от 15 марта, который вступил в силу с 9 апреля.
При этом важным моментом является то, что эмбарго на ввоз различных товаров российского производства вводится поэтапно. Так цемент, спирт и ряд других позиций попали под запрет как раз с 10 июля. Уже 10 августа должны заработать ограничения на уголь и другие виды твердого ископаемого топлива. А 5 декабря и в феврале будущего года санкции будут расширены на российскую нефть и нефтепродукты.
Как сообщили в Департаменте таможни Литвы, для них расширение списка запрещенных товаров не стало сюрпризом. Литовские таможенники полностью готовы выполнять санкции.
Напомним, в начале июля стало известно, что Германия якобы пытается ослабить ограничения на транзит в Калининградскую область через Литву. Берлин опасается эскалации, тем более, что российские чиновники уже грозили за блокировку транзита подсанкционных товаров войной.