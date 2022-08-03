У Литві придумали, як знов зупинити транзит до Калінінградської області росії

Банк, через який ведеться оплата транзиту, закриває можливість здійснювати платежі для росії та Білорусі

Литва, яка змушена була відновити транзит товарів у російський ексклав посеред Євросоюзу, Калінінградську область, може знов зупинити всі поставки. Втім, цього разу ініціатива ймовірно йтиме знизу.

Як пише видання LRT, міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс заявив, що банки країни у приватному порядку можуть відмовитись приймати платежі від росіян. А це вже унеможливить перевезення. "Держава ніяк не може зобов'язати банки, все залежатиме від їх рішень", — сказав Скуодіс.

Таку ініціативу уже проявив у липні банк Siauliu bankas. З 15 серпня він припиняє проводити платежі в рублях, незалежно від країни-отримувача, а з 1 вересня закриває можливість здійснювати платежі до росії та Білорусі і з цих країн у будь-якій валюті. Таким чином, через цей банк оплатити транспортні послуги буде неможливо.

"Кожен банк, який обслуговує такі платежі, має бути впевнений, що державні відомства контролюють, як виконуються санкції. Тут головна роль у митних служб, чи довіряють банки митниці та ширшому колу державних установ. Якщо довіряють, тоді ми приходимо до другого питання – чи не порушать у такий спосіб банки умови виконання санкцій", — пояснив литовський міністр.

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Раніше росіяни направили у МЗС Литви ноту із запереченням проти того, що Вільнюс звів усі платежі за залізничний транзит у єдиний банк – той самий Siauliu bankas, який припиняє надавати ці послуги росіянам та білорусам. Відомо, що інші Інші великі литовські банки – Swedbank, SEB та Luminor – вже якийсь час не обслуговують платежі між Литвою та росією з Білоруссю.

Як повідомляв "Телеграф", блокування транзиту підсанкційних товарів до Калінінградської області Литва запровадила у червні. Цей крок був узгоджений з Єврокомісією. Втім, уже за місяць залізничний транзит було відновлено.