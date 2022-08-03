В Литве придумали, как снова остановить транзит в Калининградскую область россии

Банк, через который ведется оплата транзита, закрывает возможность производить платежи для россии и Беларуси

Литва, которая была вынуждена возобновить транзит товаров в российский эксклав посреди Евросоюза, Калининградскую область, может вновь остановить все поставки. Впрочем, на этот раз инициатива, вероятно, будет идти снизу.

Как пишет издание LRT, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что банки страны в частном порядке могут отказаться принимать платежи от россиян. А это уже исключит возможность перевозки. "Государство никак не может обязать банки, все будет зависеть от их решений", — сказал Скуодис.

Такую инициативу уже проявил в июле банк Siauliu bankas. С 15 августа он прекращает производить платежи в рублях, независимо от страны-получателя, а с 1 сентября закрывает возможность производить платежи в россию и Беларусь и из этих стран в любой валюте. Таким образом, через этот банк оплатить транспортные услуги станет невозможно.

"Каждый банк, обслуживающий такие платежи, должен быть уверен, что государственные ведомства контролируют, как выполняются санкции. Здесь главная роль в таможенных службах, доверяют ли банки таможне и более широкому кругу государственных учреждений. Если доверяют, тогда мы приходим ко второму вопросу – не нарушат ли таким образом банки условия выполнения санкций", — пояснил литовский министр.

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Ранее россияне направили в МИД Литвы ноту с возражением против того, что Вильнюс свел все платежи за железнодорожный транзит в единый банк – тот самый Siauliu bankas, который прекращает предоставлять эти услуги россиянам и белорусам. Известно, что другие другие крупные литовские банки – Swedbank, SEB и Luminor – уже некоторое время не обслуживают платежи между Литвой и россией с Беларусью.

Как сообщал "Телеграф", блокировку транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область Литва ввела в июне. Этот шаг был согласован с Еврокомиссией. Впрочем, уже через месяц железнодорожный транзит был восстановлен.