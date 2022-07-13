Европа прогнулась под россию: что решили по блокаде Калининграда

В Калининградскую область вновь пойдут грузовые поезда

В среду, 13 июля, на 140-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Европейская комиссия (ЕК) разрешила движение некоторых подсанкционных товаров в Калининградскую область по железной дороге.

Об этом сообщает "Европейская правда". При этом транзит санкционных товаров автомобильным транспортом российскими операторами запрещен.

Таким образом, в Еврокомиссии по сути разрешили рф перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее, но только для нужд области, а не на экспорт. В ЕК объясняют, что государства-члены могут контролировать объем транзита, ориентируясь на средний показатель за последние 3 года, а также ограничивать "необычные потоки товаров или схемы торговли". При этом транзит санкционных товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен даже в случае ж/д перевозок.

Напомним, в середине июня Литва устроила товарную "блокаду" Калининграда, ограничив прохождение грузов через территорию своей страны из-за санкций ЕС против рф. У путина даже пригрозили войной из-за этой ситуации, однако позиция Литвы была неизменной. Тем не менее в ЕС одна из стран выступила за переговоры с Москвой по этому вопросу. В июле кремль пригрозил Литве и Европе "жесткими мерами", а Вильнюс лишь усилил ограничения.