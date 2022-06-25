Блокада Литвой Калининграда: в ЕС нашлись те, кто готов прогнуться под россию

Часть литовских политиков готова отстаивать санкции до конца

Товарная "блокада" Калининградской области рф, которую согласно решению ЕС устроила Литва, может быть снята. По словам литовского депутата Европарламента Пятраса Ауштрявичюса, среди представителей Евросоюза нашлось одно из государств, которое выступает за разблокировку калининградского транзита, что позволит ввозить россиянам подсанкционные товары на территорию "большой россии".

Об этом политик сообщил на личной Facebook-странице, опубликовав соответствующее обращение к Европарламенту. Прежде всего он призывает европейцев объединиться против российской агрессии (в том числе информационной) и продолжить курс на санкционное сдерживание.

Ауштрявичюс не назвал страну, которая выступают за отмену санкций, однако подчеркнул, что за последнюю неделю в Брюсселе калининградская тема поднималась уже не на одном заседании. Одна из дискуссий закончилась тем, что был создан документ, позволяющий россии вернуть возможность провозить транзитом часть товаров.

Несмотря на то, что прямым текстом в нем не указана Литва, в случае согласования такого решения именно ей придется пойти на уступки. Пятрас Ауштрявичюс говорит, что сейчас в Еврокомиссии нет единства по поводу этого вопроса, однако уже многие начали сомневаться насчет логичности запрета ввоза товаров для россии.

Самое интересное, что наличие документа официальные власти Литвы пока так и не прокомментировали. Депутат считает, что это может означать серьезное давление, оказываемое на властей страны, но призывает не вестись на требования россии.

"ЕС не может подвергаться давлению со стороны агрессора и создавать экстерриториальные льготы и уступки через дополнительные решения", — подчеркнул Ауштрявичюс в тексте обращения к Еврокомиссию.

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Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в россии придумали сразу два ответа для Литвы, которыми планируют отреагировать на "блокаду" Калининграда.

Также мы писали, каким образом на ситуацию отреагировали американские политики, заинтересованные в максимальном сдерживании рф.