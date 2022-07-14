Литва дала согласие на возобновление железнодорожного транзита в Калининградскую область по просьбе Еврокомиссии

Литва, долгое время ограничивала транзит грузов в Калининградскую область россии, согласилась с рекомендациями Еврокомиссии и все же согласовала разрешение транспортировки грузов в рф железнодорожными путями.

Соответствующую информацию в четверг, 14 июля, сообщила литовский премьер Ингрида Шимоните, отметив, что такое решение было принято из-за уважения к трансатлантическому единству, — пишут в российских СМИ.

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Кроме того, в Министерстве иностранных дел Литвы сообщили, что предыдущие правила Европейского Союза относительно разрешения на полный запрет наземных перевозок подпадающих под санкции товаров в Калининградскую область якобы "были наиболее приемлемыми".

Напомним, что в прошлом месяце, а именно 18 июня, Вильнюс ограничил транзит российских санкционных товаров в Калининградскую область россии через свою территорию. Позже, 13 июля, Европейская комиссия озвучила свои рекомендации по соответствующему вопросу, призвав Литву возобновить транспортировку грузов железнодорожными путями при условии полного контроля.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в россии открыто пригрозили внедрением жестких мер по Литве из-за блокады Калининградской области.

Также мы писали, что Германия начала конфликт с Литвой из-за ее блокады грузов через свою территорию, потому что опасалась эскалации со стороны россии.