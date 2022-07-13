Європа прогнулась під росію: що вирішили щодо блокади Калінінграда

У Калінінградську область знову підуть вантажні потяги

У середу, 13 липня, на 140-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Європейська комісія (ЄК) дозволила рух деяких підсанкційних товарів до Калінінградської області залізницею.

Про це повідомляє "Європейська правда". При цьому транзит санкційних товарів автомобільним транспортом заборонено російським операторам.

Таким чином, в Єврокомісії по суті дозволили росії перевозити підсанкційні товари по залізниці в Калінінградську область і з неї, але тільки для потреб області, а не на експорт. У ЄК пояснюють, що держави-члени можуть контролювати обсяг транзиту, орієнтуючись на середній показник за останні три роки, а також обмежувати "незвичайні потоки товарів чи схеми торгівлі". При цьому транзит санкційних товарів та технологій військового та подвійного призначення повністю заборонено навіть у разі залізничних перевезень.

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Нагадаємо, в середині червня Литва влаштувала товарну "блокаду" Калінінграда, обмеживши проходження вантажів через територію своєї країни через санкції ЄС проти росії. У путіна навіть пригрозили війною через цю ситуацію, проте позиція Литви була незмінною. В ЄС одна з країн виступила за переговори з Москвою по цьому питанню. У липні кремль пригрозив Литві та Європі "жорсткими заходами", а Вільнюс лише посилив обмеження.