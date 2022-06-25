Блокада Литвою Калінінграда: у ЄС знайшлися ті, хто готовий прогнутися під росію

Частина литовських політиків готова обстоювати санкції до кінця

Товарна "блокада" Калінінградської області рф, яку згідно з рішенням ЄС влаштувала росії Литва, може бути знята. За словами литовського депутата Європарламенту Пятраса Ауштрявічюса, серед представників Євросоюзу знайшлося одна з держав, яка виступає за розблокування транзиту Калінінграда, що дозволить ввозити росіянам підсанкційні товари на територію "великої росії".

Про це політик повідомив на особистій Facebook-сторінці, опублікувавши відповідне звернення до Європарламенту. Насамперед він закликає європейців об’єднатися проти російської агресії (у тому числі інформаційної) та продовжити курс на санкційне стримування.

Ауштрявічюс не назвав країну, яка виступає за відміну санкцій, проте підкреслив, що за останній тиждень у Брюсселі калінінградська тема піднімалася вже не на одному засіданні. Одна з дискусій закінчилася тим, що було створено документ, який дозволяє росії повернути можливість провозити транзитом частину товарів.

Попри те, що прямим текстом у ньому не вказана Литва, у разі погодження такого рішення саме їй доведеться піти на поступки. Пятрас Ауштрявічюс каже, що зараз у Єврокомісії немає єдності з приводу цього питання, проте вже багато хто почав сумніватися щодо логічності заборони ввезення товарів для росії.

Найцікавіше, що наявність документа офіційна влада Литви поки що так і не прокоментувала. Депутат вважає, що це може означати серйозний тиск, який чиниться на владу країни, але закликає не вестись на вимоги рф.

"ЄС не може зазнавати тиску з боку агресора і створювати екстериторіальні пільги та поступки через додаткові рішення", — підкреслив Ауштрявічюс у тексті звернення до Єврокомісії.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки росія взагалі нічим не може відповісти на блокаду Калінінграда Український журналіст-міжнародник Іван Яковина прокоментував рішення влади Литви не пропускати низку російських товарів через свій кордон, через що в "блокаді" опинився Калінінград.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в росії вигадали відразу дві відповіді для Литви, якими планують відреагувати на "блокаду" Калінінграда.

Також ми писали, яким чином на ситуацію відреагували американські політики, зацікавлені у максимальному стримуванні рф.