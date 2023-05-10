Калининграда больше не будет: союзница Украины сделала жесткий подарок россии на 9 мая

В Польше теперь будут называть Калининград по-другому

Дружественная Украине Польша преподнесла россиянам на и так неудавшееся 9 мая "подарок" и "отобрала" у них Калининград. В республике вернули городу историческое название и теперь будут его называть Крулевец.

Об этом пишет издание "Rzeczpospolita".

Так, Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши, действующая при Главной геодезической службе страны, приняла решение больше не называть российский Калининград – Калининградом, а область Калининградской.

В коммюнике, которое было опубликовано 9 мая, говорится о решении, принятом 12 апреля, где было решено, что для города с российским названием Калининград рекомендуют употреблять только польское название Крулевец. Название Калининград в польском языке использовать не следует.

Там же указывается, что для административной единицы, в которой расположен этот город, рекомендуют польское название Крулевецкая область, а не Калининградская. В коммюнике отметили, что изменение вступит в силу со дня объявления, то есть во вторник, 9 мая 2023 года.

"Факт присвоения крупному городу вблизи польских границ имени Калинина, преступника, соответствующего, среди прочего, за принятие решения о массовом убийстве поляков (Катынский расстрел), носит в Польше эмоциональный, негативный характер", — говорится в заявлении комиссии.

Комиссия подчеркнула, что географические названия, кроме идентификационной функции, могут обладать символической функцией, и что "нынешнее русское название города является элементом российского символического пространства, навязанного также аудитории за пределами страны".

"События, связанные с российским вторжением в Украину, навязыванием так называемого русского мира, ведением россией информационной войны, заставляют нас по-другому взглянуть на вопросы навязанных названий, которые вызывают большие споры и не встречают одобрения в Польше ", – заявила комиссия по стандартизации географических названий.

Напомним, что с началом полномасштабной войны в Украине Калининграду постоянно достается от украинских союзников. Так, например в Чехии придумали референдум о присоединении Калининграда к республике и сначала это выглядело, как шутка, однако все дошло до того, что чехи создали петицию с призывом вернуть в состав страны Калининград и переименовать его в Краловец.