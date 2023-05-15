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Референдум за независимость: новые регионы россии требуют отделения

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Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Москве уже не удается запугать регионы, распад "российской империи" предопределен, говорят представители Кенигсберга, Ингрии, Кубани, Сибири и Урала Новость обновлена 15 мая 2023, 13:34
Москве уже не удается запугать регионы, распад "российской империи" предопределен, говорят представители Кенигсберга, Ингрии, Кубани, Сибири и Урала. Фото Иллюстративное фото

С 15 по 30 июня пройдут онлайн-референдумы по самоопределению Чувашии, Карелии, Белгородской, Новгородской и Воронежской народных республик

В Варшаве 12 мая прошла пресс-конференция по подведению итогов национального онлайн-референдума за самоопределение республик российской федерации. Голосование о независимости пяти регионов россии: Кенигсберга (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубани (Краснодарский край), Сибири и Урала прошло с 16 февраля по 28 февраля 2023 года и, несмотря на все попытки Роскомнадзора и ботоферм Пригожина, состоялось. Всего на сайте онлайн-референдумов проголосовало 5,6 млн человек.

Также на пресс-конференции было оглашено о начале новых референдумов за самоопределение и независимость новых пяти регионов – Чувашии, Карелии, Белгородской, Новгородской и Воронежской народных республик.

Народный депутат Украины, который выступил модератором на пресс-конференции заметил, что итоги онлайн-референдумов показали стремление регионов к своей независимости. "Идеи, которые сейчас витают в большинстве регионов россии — стать независимыми от москвы и покончить с последней империей, которой точно не место в современном мире", — заметил Олег Дунда. "Важно то, что и сама империя сейчас слаба, как никогда ранее и очень боится свободных граждан и онлайн-референдумов", — добавил он.

Далее выступили представители Кенигсберга, Ингрии, Кубани, Сибири и Урала подтвердив, что Москве уже не удается запугать регионы и распад "российской империи" предопределен. Как заметил представитель Сибири Станислав Павловский-Суслов: "Идеи независимости Сибири были сильны всегда, еще с начала 2000-х Сибирь была готова к самоопределение и хорошо, что мы уже на пути к этому". Представитель Ингрии Максим Кузахметов добавил, что Санкт-Петербург для петербуржцев был и остается столицей, поэтому желание уйти от москвы там не угасало никогда, несмотря на запугивание и репрессии в отношении сторонников независимости.

На пресс-конференции было принято решение о дальнейших действиях и стремлении регионов к признанию их международным сообществом. Поэтому были проговорены планы и определены дальнейшие действия инициативных групп:

  • подготовка обращений в международные институции (ООН, Совет Европы, Европарламент) о признании новых независимых государств;
  • формирование группы для разработки первичных государственных документов;
  • разработка цифрового гражданства и внедрение его в правовое поле через прецедентное право;
  • подготовка проекта эксплуатации природных ресурсов и привлечение инвестиций.

"На мировых картах должны появится новые независимые государства, вместо уродливой империи – тюрьмы народов", — сказал народный депутат Украины. "Мир к этому готов, к примеру Польша на своих картах и в официальных государственных документах убирает название Калининград, теперь регион и город получит свое историческое имя – Крулевец (немецкое – Кенигсберг)", — добавил он. Представитель этого региона Вадим Петров подтвердил, что это знаковое решение для всех принявших участие в онлайн-референдуме.

Важным событием на пресс-конференции было принятие решения о необходимости проведения онлайн-исследования относительно лидеров, которые способны возглавить новые независимые республики. "Мы хотим, чтобы народ сам определился с вотумом доверия к новым элитам. Где-то это могут быть исторически устоявшиеся авторитеты как Евгений Ройзман на Урале или Сергей Фургал в Хабаровском крае. Для кого-то это может быть Алексей Навальный или Михаил Ходорковский. В каких-то регионах, это могут быть действующие губернаторы или другие представители региональной власти, моральные авторитеты, гражданские активисты", — объяснил Олег Дунда. "Основная задача, которую мы ставим перед этим голосованием, – это определение круга лиц, которые, с одной стороны, способны взять на себя руководство новыми государствами, с другой – пользуются доверием людей. После проведения онлайн-опроса, именно с этими персоналиями будут вестись переговоры и налаживаться контакты", — добавил он.

Важный итогом пресс-конференции стало оглашение парада новых референдумов за самоопределение и независимость новых пяти регионов – Чувашии, Карелии, Белгородской, Новгородской и Воронежской народных республик. Представителями этих регионов, которые вошли в инициативную группу было записано видео-обращение с призывом перестать терпеть унижение от москвы, которая отправляет жителей регионов на войну, грабит налогами и лишает свободы, и выйти на онлайн-референдумы и проголосовать за независимость своих регионов.

"Этот процесс уже не остановить, он приобретаем эффект "снежного кома" и мы очень рады, что наши регионы очень скоро станут независимыми", — сказал представитель Чувашии Михаил Орешников. С ним согласились все представители инициативной группы.

"С 15 по 30 июня на сайте пройдут онлайн-референдумы за самоопределение Чувашии, Карелии, Белгородской, Новгородской и Воронежской народных республик. Также в это время на сайте будет проведено онлайн-исследования относительно лидеров, которые способны возглавить новые независимые республики Кенигсберг (Калининград и область), Ингрию (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубань (Краснодарский край), Сибирь и Урал", — подвел итог Олег Дунда.

Все народы российской империи будут свободными!

Оргкомитет Национального онлайн-референдума по самоопределению республик рф.

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Координатор проекта Татьяна Олифиренко:

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Примечание.

Напомним результаты референдумов, говорят сами за себя:

  • Кенигсберг: 72,1% за независимость от москвы, 27,9% — против.
  • Ингрия: 66,2% за независимость, 33,8% — против.
  • Кубань: 55,7% за независимость, 44,3% — против.
  • Сибирь: 63,9% за независимость, 36,1% — против.
  • Урал: 68,2% за независимость, 31,8% — против.
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