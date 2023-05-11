Бєлгородській області не спиться: на кордоні з Україною чути активну стрілянину та вибухи

Жителі Шебекіно повідомили, що стрілянина сталася у напрямку кордону

Жителям російської Бєлгородської області знову не спиться. Так у ніч на 11 травня жителі прикордонного міста Шебекіно чули звуки активної стрілянини та вибухи.

Як повідомили місцеві telegram-канали, звуки стрілянини були чутні у напрямку прикордонного пункту, при цьому спалахи від пострілів бачили й у самому місті.

"Місцеві кажуть, що в напрямку прикордонного пункту була дуже сильна перестрілка. Поодинокі постріли долинають досі", — йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленнями, інцидент стався близько 1:00, проте жодної іншої інформації про те, що там відбувається, поки що не надходило.

Тим часом у мережі почали з’являтись відео з місця події. На кадрах чутна інтенсивна стрілянина із застосуванням автоматичної зброї та кілька вибухів.

Шебекіно на карті

Варто зазначити, що напередодні блогер та головний редактор видання "Петро і Мазепа" Макс Гадюкін оприлюднив у своєму Youtube загадкове послання до жителів "Бєлгородської народної республіки", в якому анонсував якісь події на 12 травня. Втім, чи справді воно якось пов’язане із перестрілкою залишається незрозумілим.

Нагадаємо, виконувач обов'язків командира бригади "Азов" Богдан Кротевич раніше заявляв, що ЗСУ можуть почати захоплювати невеликі прикордонні російські міста, щоб надалі Україна могла обміняти їх на окуповані території.