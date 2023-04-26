Україна може обрати для наступу доволі цікавий сценарій

Під час весняного контрнаступу ЗСУ можуть почати захоплювати невеликі прикордонні російські міста, аби в подальшому Україна мала змогу обміняти їх на окуповані росією території.

Таку інформацію у коментарі для The Washington Post озвучив виконувач обов'язків командира бригади "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич, коментуючи майбутній наступ ЗСУ та згадуючи події першої російсько-чеченської війни. Саме тоді армія Чечні обрала для себе стратегію окупації невеликих міст росії, аби надалі використати їх як важіль впливу для повернення своїх територій.

На думку "Тавра", Україна може вдатися до таких самих дій.

"Досвід [оборони] "Азовсталі" говорить про те, що нема ситуацій без виходу. Більшість передбачали, що війна швидко закінчиться, чи хтось інший виграє її для нас. Цього не сталося. Отже, ми намагаємося пояснити громадянському населенню країни, що вони нам потрібні, щоб допомогти нам звільнити території", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США очікують, що українська армія почне контрнаступ вже 30 квітня. Саме ця дата була вказана у "злитих" секретних документах Пентагону. Однак через несприятливі погодні умови та брак боєприпасів Україна може його відкласти.