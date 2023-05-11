Белгородской области не спится: на границе с Украиной слышна активная стрельба и взрывы

Жители Шебекино сообщили, что стрельба произошла по направлению границы

Жителям российской Белгородской области опять не спится. Так в ночь на 11 мая жители пограничного города Шебекино слышали звуки активной стрельбы и взрывы.

Как сообщили местные telegram-каналы, звуки стрельбы были слышны по направлению пограничного пункта, при этом вспышки от выстрелов видели и в самом городе.

"Местные жители говорят, что в направлении погранпункта была очень сильная перестрелка. Одиночные выстрелы доносятся до сих пор", — говорится в сообщении

Согласно сообщениям, инцидент произошел около 1:00, однако никакой другой информации о том, что там происходит пока не поступало.

Тем временем в сети начали появляться видео с места происшествия. На кадрах слышна интенсивная перестрелка с применением автоматического оружия и несколько взрывов.

Шебекино на карте

Стоит отметить, что накануне блогер и главный редактор издания "Петр и Мазепа" Макс Гадюкин обнародовал в своем Youtube загадочное послание к жителям "Белгородской народной республики", в котором анонсировал некие события на 12 мая. Впрочем, действительно ли оно как-то связано с перестрелкой остается неясным.

Напомним, исполняющий обязанности командира бригады "Азов" Богдан Кротевич ранее заявлял, что ВСУ могут начать захватывать небольшие приграничные российские города, чтобы в дальнейшем Украина могла обменять их на оккупированные россией территории.