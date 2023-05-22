"Бєлгород стане вільним": невідомі масовано атакують "БНР" (відео, фото)

Бєлгородська область зазнає масованого обстрілу

Бєлгородська область росії (яку українці жартома називають "БНР") продовжує страждати від невідомих вибухових інцидентів. Не встигли бєлгородці відійти від нічної "бавовни" в Шебекінському районі, як вранці 22 травня багаторазово страждає Грайворонський округ.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як стало відомо, масованого обстрілу з невідомого боку Бєлгородщина зазнає вже більше години. За цей час прилетіло до таких населених пунктів: Новобудівка-Перша, Козинка, Безимено, Добре, Глотове та Головчине.

Як кажуть місцеві жителі, після вибухів у них у будинках зникла електрика, а над областю здіймаються стовпи диму.

Тим часом місцева влада закликає людей спускатися в укриття, сигнали тривоги лунають у різних куточках Грайворонського округу.

Тим часом у мережі з’явилася інформація про нібито знищення прикордонного пункту у Бєлгородській області. Повідомляється про "десятки поранених та вбитих".

Примітно, що прикордонний пункт рф є в тому ж Грайвороному районі, але поки інформація про це не є перевіреною.

Варто зазначити, що все це відбувається на тлі анонсу про "повернення додому" від російських добровольців, які воюють на боці ЗСУ. Ті опублікували фото нібито з прикордонних російських населених пунктів та попросили місцевих залишатися вдома та не чинити опір.

У мережі продовжують з’являтися нові відео з Бєлгородщини. Там під час того, як у містах звучить сирена, по радіо невідомі говорять місцевим жителям про те, що "Бєлгород буде вільним".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що аеропорт у Бєлгороді атакував безпілотник із вибухівкою.

Також ми повідомляли, що у російському Бєлгороді вибухнула ТЕС.