"Бєлгород стане вільним": невідомі масовано атакують "БНР" (відео, фото)
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Бєлгородська область зазнає масованого обстрілу
Бєлгородська область росії (яку українці жартома називають "БНР") продовжує страждати від невідомих вибухових інцидентів. Не встигли бєлгородці відійти від нічної "бавовни" в Шебекінському районі, як вранці 22 травня багаторазово страждає Грайворонський округ.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Як стало відомо, масованого обстрілу з невідомого боку Бєлгородщина зазнає вже більше години. За цей час прилетіло до таких населених пунктів: Новобудівка-Перша, Козинка, Безимено, Добре, Глотове та Головчине.
Як кажуть місцеві жителі, після вибухів у них у будинках зникла електрика, а над областю здіймаються стовпи диму.
Тим часом місцева влада закликає людей спускатися в укриття, сигнали тривоги лунають у різних куточках Грайворонського округу.
Тим часом у мережі з’явилася інформація про нібито знищення прикордонного пункту у Бєлгородській області. Повідомляється про "десятки поранених та вбитих".
Примітно, що прикордонний пункт рф є в тому ж Грайвороному районі, але поки інформація про це не є перевіреною.
Варто зазначити, що все це відбувається на тлі анонсу про "повернення додому" від російських добровольців, які воюють на боці ЗСУ. Ті опублікували фото нібито з прикордонних російських населених пунктів та попросили місцевих залишатися вдома та не чинити опір.
У мережі продовжують з’являтися нові відео з Бєлгородщини. Там під час того, як у містах звучить сирена, по радіо невідомі говорять місцевим жителям про те, що "Бєлгород буде вільним".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що аеропорт у Бєлгороді атакував безпілотник із вибухівкою.
Також ми повідомляли, що у російському Бєлгороді вибухнула ТЕС.