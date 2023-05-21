Ніч була досить гучною у Шебекинському районі

Поки з кремля лунають нові заяви про те, що буцімто "спецоперація" почалася з метою припинити незрозумілі обстріли та пожежі у прикордонних областях рф, обстановка там залишається досить "вибухонебезпечною".

Так, і в ніч на 21 травня в Бєлгородській області (яку українці жартома називають "БНР") знову прогриміли вибухи, після яких спалахнула потужна пожежа.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

З їх скупих повідомлень відомо лиши те, що вибухи прогриміли у Шебекинському районі. На оприлюднених кадрах видно масштабну пожежу.

"Місцеві жителі повідомляють, що після гучних звуків бачать заграву. Подробиці уточнюються", — пишуть телеграм-канали.

Звичайно, наша країна не бере на себе відповідальність за незрозумілі випадки у країні-агресорці, втім "витівки природи" у вигляді знищення військових об'єктів Бєлгородщини, на думку полковника запасу ЗСУ, льотчика-інструктора Романа Світана, грає позитивну роль, адже сприяє більшій безпеці Харківської області.

Нагадаємо, що окрім Бєлгорода від пожеж та нападів невідомих диверсантів страждає ще одна прикордонна область, Брянська, де нещодавно внаслідок підриву залізничного полотна кілька вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок і перекинулися.