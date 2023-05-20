"Нова пошта" перевозила Bradley та Leopard: у мережі висміяли нову маячню росіян

Українці висміюють чергову вигадку росіян, які "взяли на себе відповідальність" за збій у роботі НП

Росіяни заявили, що масштабний півтораденний збій у роботі "Нової пошти", нібито справа рук їхніх хакерів. І щоб абсурд був повним, додали, що причина їхньої "неприязні" до НП у тому, що за її допомогою, виявляється, здійснювалася доставка британських БМП Bradley та німецьких танків Leopard. Українці не пропустили таку люту маячню і відреагували хвилею мемів та іронічних коментарів.

Про це повідомили РосЗМІ.

Зазначимо, хоча росіяни заявили, що нібито було знищено сотні серверів, які забезпечували працездатність пошти, у тому числі й бази даних, всі проблеми з роботою "Нової пошти" було усунуто вже вранці 19 травня. Тож "працювали" пропагандисти виключно для своїх власних громадян.

Одну з мемів у Facebook опублікував член президії Ради Федерації роботодавців України Олександр Соколовський — машина "Нової пошти" везе важке озброєння.

У коментарях українці "докинули" ще мемів та смішних зауважень. Наприклад, чому немає належної упаковки — пухирчастої плівки, обрешітки, як це зазвичай вимагають на "Новій пошті".

Колишній нардеп України Борислав Береза теж опублікував реакцію українців на чергову російську марення, що через НП завозять Bradley та Leopard.

Нагадаємо, днями росіяни заявили, що нібито під час атаки на Київ одна з їхніх ракет "Кинжал" знищила систему ППО Patriot. Проте їхній фейк спростував спікер Повітряних сил Юрій Гнат.